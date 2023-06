Alba Carrillo vuelve a la televisión. Así lo ha anunciado la propia colaboradora a través de sus redes sociales, dando cuenta de su ilusionante nuevo proyecto, pero incluyendo además un dardo a los programas considerados como "telebasura". Hasta ahora, la última iniciativa televisiva de Alba Carrillo fue "Ya es mediodía", programa de Telecinco cuyo contrato no fue renovado.

La colaboradora de Telecinco ya fue el centro de la polémica durante las pasadas navidades cuando tuvo un affaire con Jorge Pérez, también colaborador del mismo programa, durante la fiesta de Navidad que celebró la productora del espacio en el que participan. Un affaire que desvelaron sus propios compañeros y que le pudo suponer el divorcio a Jorge Pérez, que se encontraba, en teoría, felizmente casado. Sin embargo, la cosa no fue a mayores, al menos con su matrimonio. Eso sí, los dos colaboradores se ausentaron del programa durante un tiempo.

Alba Carrillo acudió al Deluxe, el programa presentado por Jorge Javier Vázquez, donde contó todo lo que había sucedido con su compañero y, tras un tiempo prudencial, volvió al programa. Sin embargo Jorge Pérez parece haberse tomado unas vacaciones más largas, algo que molestó en gran medida a la propia Alba Carrillo, que criticó el diferente trato que se les estaba dando en el programa. Jorge Pérez, por su parte, sí que volvió a los focos, pero los de las cámaras de fotos, ya que participó en una pasarela de moda como modelo. Una labor que también hizo la propia Alba Carrillo.

Nacida en Madrid en 1986, Alba Carrillo saltó a la fama en 2007 por su participación en "Supermodelo", un programa en el que acabó en cuarto puesto. El concurso le abrió las puertas al mundo de la moda y también a la pequeña pantalla. Primero como colaboradora de "Amigas y conocidas" y posteriormente pasó por los platós de "Hable con ellas", "Deluxe", "Sálvame" o "Mujeres y hombres y viceversa". Su vida privada también ha dado que hablar, ya que ha mantenido relaciones sentimentales con numerosos famosos. Feliciano López, Fonsi Nieto, Javier Hernanz, David Vallespín, Thibaut Courtois, Santi Burgoa o José Antonio Canales Rivera han sido algunas de sus parejas. En 2011 tuvo un hijo con Fonsi Nieto. Se llama Lucas y tiene once años.

Valía

Su valía televisiva está fuera de toda duda, por lo que era cuestión de tiempo que Alba Carrillo encontrase nuevo proyecto televisivo. Así lo ha anunciado en sus redes sociales, no sin lanzar un dardo a los programas considerados como "telebasura". Para eso se sirvió de una frase que Woody Allen dijo en Annie Hall: "En Beverly Hills no tiran la basura a la calle, la convierten en programas de televisión". Una máxima que, según Carrilllo "la tiene algún programa, que no todos, en alguna cadena, que no todas".

En contraposición a la telebasura, el programa en el que estará la colaboradora, "vamos a ofrecerte la televisión que quieres". El proyecto se llama "El salón de té", con perfil en varias redes, pero sin demasiada información al respecto.