‘El puente de las emociones’ ha llegado una noche más a ‘Supervivientes’. La nueva gala de ‘Tierra de Nadie’ nos ha dejado las mayores confesiones de Adara, quien se ha enfrentado a los peldaños más complicados del programa compartiendo todo aquello que le inquieta en su vida.

Antes de comenzar, la concursante compartía sus nervios y su temor con Laura Madrueño: “Me da mucho miedo, llevo todo el concurso pensando que ojalá no llegara este momento. No quiero hacerle daño a nadie”.

El primer escalón contenía la palabra 'infancia'. Adara no conseguía dar un paso al frente para comenzar y repetía una vez más su miedo: “Me da pánico. La infancia a mí me lleva atormentando toda la vida por una persona que estuvo que nunca hubiera tenido que estar. Ahora ya de adulta lo estoy trabajando y quiero curar mis heridas”, empezaba finalmente.

Tras emocionarse por primera vez, Adara avanzaba al siguiente peldaño, el de la 'soledad', y compartía con todos algo que, a día de hoy, cree haber aprendido. “Es algo que hasta día de hoy me había atormentado también, me daba mucho miedo. Por eso muchas veces he estado con personas que no tendría que haber estado por el miedo a la soledad. Me arrepiento mucho. Aquí me he fortalecido mucho y creo que después de salir de aquí voy a ser capaz”.

Tras sus explicaciones, venía de manera oportuna la palabra 'amor': “La palabra ‘amor’ es algo que he ido buscando siempre. Amor es lo que he ido buscando siempre y no me he dado cuenta de que el amor me lo podía dar yo a mí misma. Lo buscaba y lo buscaba y me hacía muchísimo daño. Me lo tengo que dar yo, no me lo tiene que dar nadie”.

El reality por excelencia llega a su fin. La audiencia de 'Supervivientes 2023' elegirá muy pronto al ganador de esta última edición y lo cierto es que muchos ya tienes sus quinielas. Es el caso de María Patiño, presentadora de 'Socialité', que no ha tenido pelos en la lengua a la hora de reconocer quién es para ella el ganador del concurso:

"Fíjate que yo he reconocido muchas veces que soy muy de Adara, pero tengo mis dudas sobre lo que está ocurriendo con ella, pero al echar la vista atrás recuerdo un concurso que ganó Miriam Saavedra, cuando era la marginada, la que el grupo no entendía y la que el público decidió que debía ser la ganadora (...) Nadie supo explicar por qué durante el concurso nadie la quería, pero cuando salió entendimos a todos los concursantes y nos dimos cuenta de por qué no la soportaban, creo que va a pasar lo mismo con Asraf, creo que él va a ser el ganador, esa es mi apuesta".