El nuevo duelo entre Moisés y Fer en 'El Rosco' en Pasapalabra se ha convertido en una metáfora de un combate de boxeo. Cuando el concursante riojano ha recibido un golpe inesperado, no ha tirado la toalla y se ha levantado para luchar por la victoria, mientras que su rival ha sido el que ha tenido que evitar el 'KO' final.

Moisés ha marcado el ritmo de la prueba, pese a que Fer no le perdía la sombra. Su primera vuelta iba a buen ritmo hasta que ha tropezado con la 'X'. Roberto Leal le ha preguntado por una palabra 'perteneciente o relativa al boxeo' y él ha respondido con seguridad una palabra que no era exactamente la correcta. Se ha llevado las manos a la cabeza con este lapsus, incapaz de detectar su error hasta que el presentador se lo ha aclarado. El concursante había metido una vocal... que sobraba.

El punto crítico ha llegado cuando los dos han empatado con 20 aciertos, aunque Fer sin fallos. Moisés tenía que demostrar que no había quedado noqueado y lo ha hecho arriesgando con dos letras. Han sido dos golpes certeros y se ha plantado con esas 22 palabras y un fallo.

El punto crítico ha llegado cuando los dos han empatado con 20 aciertos, aunque Fer sin fallos. Moisés tenía que demostrar que no había quedado noqueado y lo ha hecho arriesgando con dos letras. Han sido dos golpes certeros y se ha plantado con esas 22 palabras y un fallo. Por su parte, Fernando no ha podido alcanzar a su rival dado que se ha quedado sin tiempo por que, un día más, vuelve a la temida silla azul. De hecho el concursante no ha dudado en tomarse con humor el ese momento lanzando un 'zasca' a Cristina, la copresentadora del espacio, cuando le ha presentado. "Aquí intentando superar la estela de la persona que más sillas azules ha superado, Tú", ha dicho señalando a Cristina entre risas.