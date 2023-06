El "Deluxe" fue el auténtico rey de las audiencias de la noche del viernes hasta que en 2017 el apoyo del público comenzó a decaer. Fue entonces cuando Telecinco decidió dar un golpe de timón y trasladar el programa a la noche de los sábados. Ahora, y tras varias idas y venidas, se ha vuelto a establecer los viernes.

Una de las secciones más famosas del programa es la de Conchita Pérez y su polígrafo. Todas las semanas un famoso se somete a un cuestionario y ella valida la veracidad de las respuestas con un dispositivo. Es uno de los momentos estrella del programa.

El programa llega este viernes a su fin y lo hace pòr todo lo alto. Con uno de los pesos pesados de Telecino y uno de los rostros más incónicos de Sálvame y del mundo rosa en Telecinco: Belén Esteban. "Han sido muchos los momentos. Las horas de televisión. Las experiencias compartidas. Este viernes a las 22.00 horas, Belén Esteban se somete a su último polígrafo con Conchita en 'Sálvame Deluxe'".

No onstante, parece que este cierre no ha concvencido a los espectadores, que han manifestado su rechazo en redes sociales. "Gracias por avisar, ya se lo que no pondré ni a ratos". "Que tiene q decir Belén? Su monotema?". "¿Y qué va contar? Igual los Belenazos de antes se convierten en chocazos, hay que saber cuando ya no hay nada que aportar, claro que el programa conseguir que vaya gente interesante, como que no".

La fecha que mata a Sálvame

Si hay algo que ha producido un shok en el mundo televisivo los últimos días es la noticia que comunicaba por parte del diario El Mundo que el programa Sálvame se iba a terminar el 16 de junio.

Y es que Sálvame es uno de los programas más longevos de la historia de Telecinco. Empezó siendo un contenedor en el que hablar de Supervivientes pero la buena acogida por parte del público hizo que fuera ganando cada vez más presencia hasta convertirse en un formato diario del que no solo han salido varios programas especiales como los viernes Deluxe o las cenas de famosos sino que también ha sido una gran cantera para los realitys de la cadena.

De hecho Sálvame ha logrado que se hable de sus contertulios y colaboradores no solo en el propio programa sino en todos los formatos de Telecinco desde los que se emiten de lunes a viernes a los que lo hacen solo los fines de semana.

Es un programa, además, que ha sabido reinventarse con sus diferentes versiones. La última estrategia para ganar público ha sido la de ganar audiencia con dos de las bazas más importantes que tiene el canal: presentadoras como María Patiño o Terelu Campos que desde hace varios meses se emiten a primera hora de la tarde como avance de los contenidos que va a tener el programa después.

Peor el programa no acab este viernes. Sálvame ha comenzado su final. El programa vespertino líder de las tardes durante 14 años de emisión dirá adiós el próximo 23 de junio.