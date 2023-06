Si hay algo que ha producido un shok en el mundo televisivo los últimos días es la noticia que comunicaba por parte del diario El Mundo que el programa Sálvame se iba a terminar el 16 de junio.

Y es que Sálvame es uno de los programas más longevos de la historia de Telecinco. Empezó siendo un contenedor en el que hablar de Supervivientes pero la buena acogida por parte del público hizo que fuera ganando cada vez más presencia hasta convertirse en un formato diario del que no solo han salido varios programas especiales como los viernes Deluxe o las cenas de famosos sino que también ha sido una gran cantera para los realitys de la cadena.

De hecho Sálvame ha logrado que se hable de sus contertulios y colaboradores no solo en el propio programa sino en todos los formatos de Telecinco desde los que se emiten de lunes a viernes a los que lo hacen solo los fines de semana.

Es un programa, además, que ha sabido reinventarse con sus diferentes versiones. La última estrategia para ganar público ha sido la de ganar audiencia con dos de las bazas más importantes que tiene el canal: presentadoras como María Patiño o Terelu Campos que desde hace varios meses se emiten a primera hora de la tarde como avance de los contenidos que va a tener el programa después.

Peor el programa no acab este viernes. Sálvame ha comenzado su final. El programa vespertino líder de las tardes durante 14 años de emisión dirá adiós el próximo 23 de junio.

A pesar de todos sus triunfos, el programa dirá adiós a finales de mes. Ahora, la duda es que va a pasar con sus trabajadores. De momento, parece que los ex directivos comienzna a encaminar su futuro laboral. Según adelanta el medio especializado, Algo pasa, el antiguo director del espacio, Raúl Prieto, que hace unos días contrajo matrimonio con Joaquín Torres en una preciosa boda a la que no faltaron varios rostros del programa, podría estar negociando su llegada a Antena 3 de la mano de Buen Día estudios para dirigir Y ahora Sonsoles.

Y eso no es todo. Según confirmaba el medio especializado en televisión, Algo pasa, la jugada también se habría producido al revés y Mediaset habría tratado de arrebatar a Antena 3 a uno de sus rostros estrella. "Alessandro Salem hizo una oferta millonaria (y estratosférica) al periodista emblema de Antena 3 y este prefirió rechazarla "Salem le ofreció la dirección general de todos los informativos de Telecinco y presentar el informativo de las 21 horas sustituyendo a Pedro Piqueras, que se jubila próximamente. Además podría hacer todos los cambios y fichajes que quisiera en el equipo de informativos".

Los informativos de Vicente Vallés arrasan en audiencia y además, comienzan tras el final de uno de los programas estrella de Antean3, Pasapalabra, que acumula una audiencia millonaria cada tarde.

¿Y Jorge Javier? ¿Y Jorge Javier? ¿Dónde está Jorge Javier Vázquez? El presentador se ha pronunciado esta tarde sobre su estado de salud en su Instagram, explicando que no se encuentra bien, y sin fijar fecha a su regreso a Telecinco, dejando en el aire su presencia en el final de 'Sálvame'. Esto es lo que ha dicho:

"Perdonad que os robe un instante. Quiero dar las gracias a todas aquellas personas que se han puesto en contacto conmigo para mostrarme su cariño, su apoyo y su comprensión. Vuestras palabras me hacen sonreír, emocionarme hasta la lágrima y seguir pensando que valió la pena. Pero a veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé, mejor espero. En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así que por ahora solo puedo decir "Hasta siempre". "Hasta cuando pueda". "Hasta que surja". Y, por encima de todo, gracias. Gracias a vosotros, valió la pena".

El presentador no estuvo presente en uno de los momentos más importantes y emotivos del programa. La declaración de amor de Kiko Hernández hacia Fran Antón en ‘Sálvame’ durante la tarde el pasado martes provocó un ambiente cargado de muchísima emoción que se hizo notar entre todos los colaboradores del programa. Terelu desveló que Jorge sí que vio el momento de Kiko Hernández: ‘’Yo te puedo decir que la dirección de este programa en el momento en que Kiko Hernández estaba haciendo esa declaración de amor y de libertad, estaba hablando con Jorge y lo vivió con muchísima emoción. A mí me encantaría que Jorge contara lo que sintió y estoy segura de que lo contará pronto’’.