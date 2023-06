Marta Flich afrontará en otoño su mayor reto hasta la fecha en televisión. La copresentadora de 'Todo es mentira' dará el salto de Cuatro a Telecinco para ponerse al frente del esperado regreso de 'GH VIP', que vuelve con una nueva y prometedora edición tras varios años de ausencia en la programación del canal. Los espectadores volverán a ser testigos de "la vida en directo" en la casa de Guadalix de la Sierra, que abrirá sus puertas a un grupo de famosos dispuestos a mostrarse tal y como son durante las 24 horas que tiene el día.

El mítico formato producido por Zeppelin apunta alto en su regreso a la pantalla, ya que su intención es atraer a diferentes perfiles que hasta ahora no se habían atrevido a participar en el concurso. "Esa va a ser una de las grandes diferencias", avanza Flich en una entrevista con Yotele. La comunicadora también revela el mensaje que ha recibido por parte de Jorge Javier Vázquez, anterior conductor del formato, y cómo afronta su debut en el reality show por excelencia.

¿Cómo recibiste la noticia?

Me convocaron a un despacho en Mediaset el miércoles de esta semana, así que imagínate cuántas horas hace que lo sé (risas). Me dijeron que volvía 'GH VIP' renovado y que querían que fuera la presentadora. Tardé solo unos segundos en decir: "Vale". Es la joya de la corona del entretenimiento a nivel internacional, mi máxima aspiración es ser una gran comunicadora y esto es un regalo y un reto espectacular.

La nueva edición de ‘GH VIP’ supondrá el regreso del formato que cambió la historia de la televisión en plena transición hacia el siglo XXI y que trajo consigo el nacimiento de todo un género, el del reality show, que ha derivado en innumerables versiones y adaptaciones internacionales.

El medio especializado en televisión Algo pasa ha recogido algunas declaraciones de la presentadroa horas después de conocerse la noticia. Flich adelanta algunas de las novedades del formato. "Es un formato divertido y familiar. "El casting de este Gran Hermano VIP renovado no va a ser un casting al uso, en tanto en cuanto los espectadores van a reconocer al famoso por su trayectoria profesional. Deportistas de elite, por ejemplo.Cuando me ofrecieron presentar este formato, que fue hace unas horas (el miércoles), no lo dude. Me dijeron que era el tipo de perfil que querían, que era la presentadora qué habían pensado, que era yo la que lo tenía que hacer por mi personalidad, por mi alegría, por el estilo, por la versatilidad que tengo también, por el punto de rigor... por ese arco de emociones y de herramientas que tengo como profesional", declaraba.

Además, la presentadora también explica que Jorge Javier se ha puesto en contaco con ella: "Jorge me ha dicho: "¡Marta, enhorabuena! Disfrúfalo mucho, diviértete, qué maravilla..."