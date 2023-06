La llegada de Ana Rosa Quintana a las tardes de Telecinco para la próxima temporada ha hecho que la presentadora se haya ganado algunos enemigos, que la acusan de ser la causante del final de Sálvame tras estar catorce años en antena. Entre ellos se encuentra una exconcursante de Supervivientes que no se ha querido quedar callada: "Conseguiste destruir doscientas familias".

Mediaset continúa trabajando en el nuevo programa que presentará Ana Rosa Quintana en las tardes de Telecinco a partir de septiembre. El espacio, que se emitirá en la franja que ha ocupado 'Sálvame' durante los últimos 14 años, será una de las principales apuestas del otoño en la cadena, que ya ha comenzado a reformular su programación vespertina con el estreno de 'Mía es la venganza'.

A unos tres meses de su lanzamiento, los responsables del programa ya han decidido cuál será su nombre definitivo. Según adelanta Vertele y ha verificado YOTELE, el nuevo espacio de Ana Rosa Quintana llevará el título de 'TardeAR', utilizando de esta forma un juego de palabras con el nombre de la presentadora.

De esta forma, tanto las mañanas como las tardes de Telecinco llevarán las siglas de la presentadora, que hará un programa diferente a su magacín matinal. "No habría política, de ningún tipo. Absolutamente no. El nuevo programa intentará entretener de una manera alegre y vivaz y tendrá que respetar el código ético", afirmó Alessandro Salem, consejero delegado de Mediaset.

'TardeAR' tomará el control de las tardes de Telecinco tras la cancelación de 'Sálvame', que se despedirá el próximo 23 de junio con una entrega especial que se emitirá desde las 16:45 hasta las 21:00 horas. La franja estará ocupada hasta septiembre por 'Así es la vida', un magacín veraniego capitaneado por Sandra Barneda.

La llegada de Ana Rosa alas tardes ha estado envuelta en una gran polémica por parte de los seguidores de Sálvame, que vaticinan que este espacio será uin descalabro en audeincia. Algo similar a lo que le está ocrrueidno a Mía es la venganza, la ficción televisiva que se emite antes del magazcine del corazón y que no está cosechando buenos datos de audiencia.,

Una colaboradora ha cargado sin piedad contra Ana Rosa Quintana tras la cancelación del programa estrella de Telecinco. Y esta no es otra que Patricia Donoso.

Patricia Donoso es una abogada millonaria, criminóloga y psicóloga clínica (según su perfil de Instagram). Su nombre verdadero es Jessica Erika Patricia Montoya García, y es natural de Sevilla (Colombia). Actualmente, su esposo es el ex asesor de Donald Trump y magnate, Sir Charles Ioas II. Estos dos se conocieron y se enamoraron en un vuelo camino a Suiza, ya que iban sentados en la misma fila. Fue al poco tiempo cuando Charles le propuso una cita a Patricia, y poco después se casaron en Las Vegas. La ex superviviente tuvo varios maridos previos a Charles. El primero es anónimo ya que ella nunca ha hablado de él y apenas estuvieron un año juntos. Su segundo marido fue Julián Donoso, -de ahí su apellido- un hombre que se dedica al mundo de la agricultura y los negocios en Ciudad Real. Patricia ha presumido en varias ocasiones del alto nivel de vida, argumentando que tenía varias casas en Los Ángeles, Nueva York y Suiza (en esta última tenía como vecina a la infanta Cristina, a la cual define como ‘maja’). Sus contactos le han llevado a conocer a su gran ídolo Paris Hilton, y es que la abogada asegura tener amigos en Hollywood, entre ellos a Kim Kardashian con la que trabajó. La oportunidad de conocer a Paris Hilton surgió cuando esta organizó una fiesta en honor al reality ‘Hijos de Papá’, que contaba con Patricia como invitada. Donoso decidió cargar sin piedad contra la presentadora: “Yo no soy como Cristina Tárrega, que le lame el culo. Me parece usted la peor persona que ahora mismo tiene España; me parece la peor presentadora que tiene España; me parece bajuna, asquerosa, rancia. Has dejado en la calle a 200 personas”.