Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

El reality, que ha vuelto a arrasar en audeincia en esta edición, encara su recta final. Laura Madrueño ha procedido a cerrar la Palapa en una ceremonia donde la presentadora y los supervivientes no han podido contener la emoción. Las palabras de Laura Madrueño, llenas de cariño y significado, conseguían conmover también en España.

"Hace más de tres meses que abrimos esta Palapa y en aquel momento me di cuenta que formaba parte de algo grande. De algo muy, muy especial. En aquel preciso instante descubrí la magia de este programa y de este lugar. No tenía ni idea de lo que iba a suponer para aquella Laura porque no os podéis imaginar lo que significa estar aquí y formar parte de esta locura. Hay que vivirlo para saberlo", decía Laura Madrueño en primer lugar. La presentadora confesaba que había sido "el mayor reto de su vida" y que había "crecido en cada programa". Para ese entonces, su voz ya se entrecortaba por la emoción del momento. "Me he dejado el alma para que sintáis lo que es 'Supervivientes", expresaba a los espectadores.

A continuación, Laura Madrueño dedicaba unas palabras a cada superviviente que quedaba en Honduras. Adara Molinero, Artùr Dainese, Asraf Beno, Bosco Blach Martínez-Bordiu y Jonan Wiergo son los cinco concursantes que llevan más de cien días sobreviviendo y concursando en el reality. Esta era la última gala que vivirían todos en la Palapa, ya que próximamente pondrán rumbo a España.

"Volvemos nosotros, este equipo extraordinario que me ha acompañado cada día en los Cayos y por supuesto también el equipo que está en Madrid", continuó Laura Madrueño. La presentadora se detuvo para dar las gracias a todos y cada uno de ellos. En especial, al 'Pirata Morgan': "Por tu pasión, por tu poesía, por haber hecho que me enamore de la televisión y de 'Supervivientes", expresó rompiendo a llorar. Y por supuesto, Laura Madrueño terminó su discurso dando las gracias a los espectadores, por "dar sentido a este trabajo que tanto nos gusta y tanto amamos".

"Equipo, apagamos las antorchas. Volvemos a casa", anunciaba después. El plató rompía en aplausos y Carlos Sobera, visiblemente emocionado, añadía: "Ya nos tocará el momento de decirle a Laura que también le damos las gracias porque todos nosotros nos hemos enamorado de ella".