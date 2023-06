Belén Esteban se sentaba este viernes en el 'Deluxe' para someterse al último 'Polideluxe' y lo cierto es que ha sorprendido a todos los espectadores con una llamada que nadie esperaba. La colaboradora ha llamado en directo a Carmen, su madre, que nunca interviene en los programas para mandarle un mensaje muy importante en el que no han faltado las lágrimas.

"Quiero hacer una llamada de teléfono para una persona muy importante para mí" comenzaba diciendo Belén y cogía su teléfono para marcar el número de su madre y hablar con ella: "Hola mama" decía y Carmen contestaba: "Hola, qué tal". El pilar fundamental de la colaboradora no se ha perdido ni una sola aparición de su hija en todo este tiempo y esta noche "aunque el médico te prohibida ver a tu hija por la tele porque te pones nerviosa" tampoco lo iba a hacer.

"Estoy aquí con Conchita y con gente que quieres mucho como María Patiño, Lydia Lozano... y yo mama nunca he hecho esto en televisión, pero te quiero agradecer la paciencia que has tenido conmigo durante todos estos años y todo lo que te has tenido que tragar. Nunca has hablado de mí" le decía una Belén Esteban muy emocionada.

Carmen ha querido dejar claro que estaba "encantada de que mi hija me haya llamado" y aprovechaba para "dar las gracias en nombre mío y de mis amigas y de todas las personas mayores a la Fábrica de la Tele" porque "nos habéis hecho una putada quitándolo. Quiero dar las gracias por estos 14 años que nos han tenido pegadas a la tele".

Además, la madre de Belén utilizaba la llamada de su hija para mandarle unos mensajes a los colaboradores, como a María Patiño que le ha dicho: "La foto a la que más cariño tengo es a la que tengo el día de la boda ella y yo bailando" o a Kiko Matamoros: "Aunque haya habido peleas sé que la quieres y ella a ti" y a Carmen Borrego: "Que le de a María Teresa un beso muy fuerte porque el día de la boda estuvimos hablando mucho tiempo solas".

Belén no dudaba en preguntarle a su madre qué iba a hacer ahora que se acaba 'Sálvame' y ella ha sido muy clara: "Seguir viendo el 'Sálvame' porque yo creo que nos harán la putada de ver cinco horas gilipolleces y tonterías" y ella le corregía al momento: "bueno mamá eso no, vienen programas".

La de Paracuellos terminaba su llamada desahogándose y mandándole unas palabras de cariño: "te quería dar las gracias a ti, a mis hermanos y a mis cuñadas por siempre haber estado a mi lado y no te preocupes que la Fábrica de la Tele tiene sorpresas".

Belén Esteban confirma que Anabel Pantoja está con David Rodríguez

Aunque fueron varios los momentos en los que Belén dejó sorprendidos a todos sus compañeros, hubo uno en concreto que nadie se esperaba: la confirmación de que Anabel Pantoja -su gordi- está saliendo con David Rodríguez, el famoso fisio que Isabel Pantoja contrató en su gira por Estados Unidos.

La colaboradora respondía un rotundo 'no' a la pregunta sobre si le constaba que Anabel se había liado con el fisio mientras estaba con Yulen y el polígrafo dictaminaba que decía la verdad... y entonces, Belén le comentaba a María Patiño: "Yo te soy sincera, te puedo jurar que ellos no tenían nada. Ahora mismo me dices qué cómo veo a Anabel y te digo que la veo feliz, ojalá la duré mucho".

Belén confirmaba que Anabel "está en un momento muy bueno de su vida, rodeada de la gente que quiere" y le mandaba un mensaje en clave que, en un primer momento, solo entendería la influencer: "solo deseo a Anabel que encuentres a esa persona que tú y yo sabemos".

Ante las preguntas de los colaboradores, Belén lo dejó claro: "Ella no lo ha dicho, lo voy a decir yo, ¿está con David? Sí, está con David. Ya está bien, tanta tontería". De esta manera confirmó lo que tantas semanas se lleva especulando y de lo que su amiga todavía no ha hablado... ¿se habrá enfadado la sobrinísima por esta revelación?