"Yo he llegado días a plantearme si de verdad merecía ser o no hija y si tenía incluso de decir 'me cambio los apellidos y hago una nueva vida fuera de otro sitio'" confesaba Gloria Camila hace unos días. Unas declaraciones que han tenido mucha repercusión porque era la primera vez que la joven aseguraba ante las cámaras que la exposición mediática le había pasado tanta factura que había llegado a pensar en cambiarse los apellidos.

Este viernes, Europa Press ha podido hablar en exclusiva con la hija de José Ortega Cano y nos ha asegurado que no llevará a cabo su intención de cambiarse los apellidos porque "ya se me ha pasado. Solo me lo planteé, pasó y tal y ya está. No le voy a dar el gusto a nadie". Actualmente se encuentra mucho mejor tras derrumbarse el otro día hablando de su adopción y de lo difícil que era estar en el foco mediático por su familia: "sí, estoy bien". Gloria aprovechó para defender a Rocío Flores tras haber sido criticada al insinuar que Pedro Carrasco fue más famoso que Rocío Jurado: "la gente es que dice tantas tonterías" y deja claro que confía en que su sobrina supo explicarse y matizar sus palabras: "mira, si lo ha matizado, ya el que no lo quiera entender es porque no quiere". La que fuera colaboradora de televisión se queda de lo más sorprendida al enterarse que su amiga Sofía Cristo está acusada de alzamiento de bienes: "ya por cotillear, ¿y qué ha pasado? no sé nada, lo siento". A pesar de no tener más información sobre el caso, siempre apoyará a la hija de Bárbara Rey: "siempre".