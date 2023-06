Alma Bollo ya está en España después de ser expulsada por la audiencia de 'Supervivientes'. La hija de Raquel Bollo visitó anoche el plató de 'Tierra de Nadie' y protagonizó una fuerte discusión con Isa Pantoja, que afeó el comportamiento que tanto ella como su hermano Manuel han tenido con Asraf en la isla.

Isa se dirigió a su prima en un tono conciliador pero no ocultó su malestar por lo ocurrido en las últimas semanas: "Lo único que te tengo que decir es que ha habido ciertas actitudes que no he entendido y que no me gustan". "Las imágenes no mienten. ¿Asraf te ha insultado por detrás y te ha chillado a la cara, como tú has hecho con él?", le preguntó a Alma, que respondió con un "sí" rotundo.

"Esas imágenes vienen porque él me dice que yo he vendido a mi familia en un 'Deluxe' (...) tú no estás allí, entonces no lo puedes saber", le espetó la exconcursante a la hija de Isabel Pantoja. Además, acusó a su novio de ser él quien ha "metido" a la familia en el concurso: "Desde el minuto uno". "No es así", replicaba Isa mientras el tono de la conversación iba en aumento.

Al parecer, y según ha desvelado Sálvame, el enfrentamiento continuó y subió de tono. anuel se quejaba de que parece que solo han existido las peleas de los hermanos contra el novio de Isa Pantoja y hasta criticaban a Carmen Borrego y a Alexia Rivas por sus comentarios del programa.

Carlos Sobera zanjó la cuestión pidiendo respeto pero, cuando el programa acabó, se vio en los últimos segundos cómo Raquel Bollo se acercaba al presentador en una actitud, aparentemente, de recriminación. “Montaron un circo imparable, hasta tal punto de que miembros de la producción tuvieron que sacar del plató, acompañados por seguridad, a Isa Pantoja y a Carmen Borrego para que no sucediera algo peor de lo que estaba pasando. Se lió parda. Incluso Carlos Sobera, el presentador con más templanza, también perdió los papales, que acabó diciendo 'ya basta, dejadme en paz'. Lo que ocurrió fue inaudito”

Carmen Borrego estuvo presente y nos contaba en ‘Sálvame’ lo que pasó: “Se monta una gorda, cojo a Isa y digo ‘vámonos de aquí”. No la vio “asustada” pero sí “temblando” y “no podía hablar”, así que se fueron por la parte de atrás del plató porque no querían “cruzarnos con nadie”.

“Pasé angustia porque son personas que no se puede dialogar con ellos”, concluía.

Isa Pantoja cuenta en el ‘Deluxe’ cómo se siente al respecto: “Cuando sabía que iban a ir mis primos, una de las cosas más importantes para mí era como ‘buen, vosotros tendréis problemas de convivencia (con Asraf) pero que no llegue esto a nada más”. Isa revela que ella con Alma nunca ha tenido ningún problema y por eso le sorprende todo esto. Tras ver las imágenes de lo que sucedió el martes, la Pantoja toma de nuevo la palabra. Entiende que Alma le echa la culpa a ella y a Araf de que tanto ella como su hermano no sigan en el reality: “Fue complicado dialogar con ella, con Manuel sí pude hablar. Con Alma fue imposible. Lo pasé mal y fue incómodo porque no pude entablar una conversación”.