Belén Esteban se sentaba este viernes en el 'Deluxe' para someterse al último 'Polideluxe' y lo cierto es que ha sorprendido a todos los espectadores con una llamada que nadie esperaba. La colaboradora ha llamado en directo a Carmen, su madre, que nunca interviene en los programas para mandarle un mensaje muy importante en el que no han faltado las lágrimas.

"Quiero hacer una llamada de teléfono para una persona muy importante para mí" comenzaba diciendo Belén y cogía su teléfono para marcar el número de su madre y hablar con ella: "Hola mama" decía y Carmen contestaba: "Hola, qué tal". El pilar fundamental de la colaboradora no se ha perdido ni una sola aparición de su hija en todo este tiempo y esta noche "aunque el médico te prohibida ver a tu hija por la tele porque te pones nerviosa" tampoco lo iba a hacer.

"Estoy aquí con Conchita y con gente que quieres mucho como María Patiño, Lydia Lozano... y yo mama nunca he hecho esto en televisión, pero te quiero agradecer la paciencia que has tenido conmigo durante todos estos años y todo lo que te has tenido que tragar. Nunca has hablado de mí" le decía una Belén Esteban muy emocionada.

Carmen ha querido dejar claro que estaba "encantada de que mi hija me haya llamado" y aprovechaba para "dar las gracias en nombre mío y de mis amigas y de todas las personas mayores a la Fábrica de la Tele" porque "nos habéis hecho una putada quitándolo. Quiero dar las gracias por estos 14 años que nos han tenido pegadas a la tele".

Además, la madre de Belén utilizaba la llamada de su hija para mandarle unos mensajes a los colaboradores, como a María Patiño que le ha dicho: "La foto a la que más cariño tengo es a la que tengo el día de la boda ella y yo bailando" o a Kiko Matamoros: "Aunque haya habido peleas sé que la quieres y ella a ti" y a Carmen Borrego: "Que le de a María Teresa un beso muy fuerte porque el día de la boda estuvimos hablando mucho tiempo solas".

Belén Esteban no se arrepiente de haber hablado de sus rupturas sentimentales. De hecho, apostilla, "y menos del primero". Así lo asegura también el polígrafo. "Yo he hablado de mi vida, me puedo arrepentir de algunas cosas por algunas personas que son mi vida y tienen la suerte de que no hablo porque son mi vida". Pero tampoco se arrepiente de haber hablado de sus adicciones del pasado, porque cree que ha podido ayudar a muchas personas que pasen por su misma situación. Belén no se avergüenza, considera que es una mala etapa que pasó, pero se siente feliz de haberla superado. En esto, tuvieron que ver muchas personas que la ayudaron a salir del pozo de las drogas. "No podía más. Me miraba al espejo y decían 'quién soy'. Hay personas que me salvaron. Óscar, Raúl, Carlota, Jorge Javier... Jorge era muy duro. Me decía que me iba a morir. 'O dejas las drogas o te mueres', decía". No quiere señalar a nadie de sus errores, solo a ella misma.

Belén Esteban se muestra tajante ante esta pregunta: "No me he vuelto a meter una raya de cocaína en mi vida. No lo haré nunca, ¿sabéis por qué? Porque yo encontré la felicidad cuando salí de las drogas", confiesa. Faltaba por ver qué tenía que decir Conchita ante esta afirmación y... Belén no miente, dice la verdad.