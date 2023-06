La elección de ropa de Paula Echevarría para acudir a un concierto ha dado mucho qué hablar. Ha abierto el debate sobre si hay que vestirse de forma determinada según la edad o si hay ciertas prendas que ya no se deberían poner a medida que se cumplen años.

La actriz asturiana acudió a un concierto junto a su novio, Miguel Torres, y varios amigos con un pantalón cargo en blanco (un modelo de pata recta y bolsillos en los laterales) junto a un atrevido corsé del mismo color. Pese a que la mayoría de personas la felicitaron por su estilismo, un comentario desató una oleada de crtíticas. "No me gusta cuando te vistes de pandillera. Hay ciertas cosas para las que ya no tenemos edad y hay edad para ciertas cosas", manifestó una chica. A raíz de su crítica a la vestimenta de Paula, muchas mujeres hicieron un alegato a favor de que la gente se vista como quiera, tenga la edad que tenga.

"Para soltar semejante chorrada también hay límite de edad. Cada uno que se ponga lo que le salga del moño", contestó una. Otra añadió: "¿Qué mentalidad de cromañon! A partir de 'cierta edad' ya hay que enterrar a la gente, ¿o qué? Patético tu comentario". El sentir de todas las que se mostraron contrarias a vestir de una determinada forma a partir de los 40 años se resumía en una sola frase: "la edad es un número".

En esta ocasión, Paula Echevarría no se ha pronunciado sobre la polémica como sí lo hizo cuando algunas de sus seguidoras se metieron con ella por el tema de la lactancia.