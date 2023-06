Nuevo frente abierto entre Shakira y Gerard Piqué. El exfutbolista, que está disfrutando de sus hijos desde el pasado 2 de junio, habría pedido a la cantante un cambio en los días que le corresponden por convenio para que Milan y Sasha pudiesen asistir a la boda de su hermano Marc Piqué y María Valls, que se celebrará el próximo 23 de junio en Barcelona.

Los abogados del catalán se habrían puesto en contacto con los de la colombiana para que los pequeños se quedasen 5 días más de lo inicialmente previsto con él -ya que en principio será el 19 cuando regresen con su madre- para no perderse el enlace de su tío, con el que tienen una relación muy especial, pero Shakira ha dicho un 'no' rotundo.

Así lo ha revelado la periodista Lorena Vázquez, que asegura que a pesar de las súplicas de Piqué para que los niños puedan estar presentes en un día tan importante para su familia, -y de comprometerse con su ex a compensarle dichos días más adelante- la artista habría rechazado la posibilidad de alargar la estancia de sus hijos en Barcelona más de lo estrictamente acordado en un principio, poniendo todo tipo de inconvenientes.

Una negativa cuyo trasfondo estaría en que Shakira no querría bajo ningún concepto que Milan y Sasha coincidan con Clara Chía en la boda de su tío, que supondrá el primer acto familiar al que la joven vaya con Piqué desde que hicieron pública su relación en verano de 2022.

Y hablando de bodas, parece que Piqué y Clara Chía van a dar el paso tal y como ha acontado Socialité. La relación de Gerard Piqué y Clara Chía siempre ha estado bajo el foco de los medios, no han sido pocas las veces que han saltado rumores en torno a la pareja, infidelidades, enlaces, rupturas…Pero esta vez, uno de ellos se ha hecho realidad. Según informa ‘Look’, Piqué va a dar con Clara Chía el paso que nunca consiguió con su ex, Shakira. Y es que, la pareja, que lleva algo más de un año, ha decidido darse el ‘Sí quiero’ próximamente. Desde la redacción de ‘Socialité’, la reportera Laura Roigé afirma que podría ser el próximo 24 de junio cuando la pareja anuncie oficialmente su futuro compromiso. Al parecer, la pareja habría elegido ese día para anunciarlo a sus familiares y amigos porque es el día que se va a casar Marc, el hermano del futbolista. La noticia no ha pillado del todo por sorpresa, las pistas ya estaban ahí cuando el mes pasado, la pareja fue ‘pillada’ en una lujosa firma de joyería arreglando un anillo. Lo cierto es que el futbolista siempre ha querido casarse y con Shakira no fue posible. Tras doce años de relación con la cantante, la colombiana explicaba en una entrevista que ‘’tenía miedo’’ del compromiso y que prefería que Piqué la viese como ‘’su amante’’ y no como su esposa.

'El programa de Ana Rosa' analiza todas las informaciones que apuntan a una boda de Gerard Piqué y Clara Chía. La pareja parece haber decidido dar este importante paso en su vida, ya habría una pedida oficial con anillo, se habrían iniciado los primeros preparativos y los familiares cercanos a los protagonistas.

Paloma García-Pelayo, tras haber repasado todos los datos y analizado la fuente de la noticia, cuenta sobre Piqué y Clara Chía: "Esta información la firma Alberto Ardila que dice que hay una intención de boda, se ha comunicado a sus íntimos o familia y se sabe". En cuanto a los preparativos de la boda, la colaboradora apunta: "Se están iniciando ya, será en Barcelona o cerca de Barcelona, han empezado con algunos pasos". Sin embargo, la idea de Gerard Piqué era comunicar su futuro casamiento con Clara a toda la familia próximamente: "Ellos querían hacerlo en la misma boda de su hermano Marc, con el que tiene una relación muy buena". Una noticia con la que, según Paloma García-Pelayo, "Piqué está tan entusiasmado con ella que cambia completamente el rumbo que tenía con Shakira, con la que nunca decidio casarse".