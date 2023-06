Operación Triunfo es uno de los programas televisivos de más éxito en España desde su inicio en 2001. De este talent show han salido nombres tan conocidos como el de David Bisbal, David Bustamante o la hoy conocidísima, tanto a nivel nacional como internacional, Aitana. Son pocos los que consiguen difundir su nombre a gran escala en la industria musical, y algunos de aquellos que lo consiguen, según revela el extriunfito de la edición OT 2017, Ricky Merino, son ahora "inaccesibles".

Quienes son fieles seguidores del programa, saben que dentro de la academia se crean lazos muy fuertes, tanto de amistad como amorosos (Chenoa y Bisbal, Alfred y Amaia, Aitana y Cepeda...), y es una de las razones principales a las que se debe su alta audiencia. Los 16 concursantes aparte de formarse como cantantes, aprenden a convivir los unos con los otros y algunos se vuelven inseparables. Sin embargo, la realidad cambia cuando vuelven a sus vidas normales. "No te lo voy a negar, ya no tengo contacto", confiesa Ricky Merino en una entrevista para 'Socialité' cuando le preguntan por sus compañeros de más éxito.

No ha dado nombres concretos, pero se intuye que puede referirse a Aitana o Lola Índigo, ya que son las que más han triunfado desde su salida del programa. "El hecho de que te escriba y me dejes en leído, me decepciona y me da un poco de pena", dice Merino, y añade: "no creo en las jerarquías de la gente guay que se lleva con gente guay y a los que no son guays les miramos un poquito así (por encima del hombro) y si puedo evitar hacerme una foto contigo, lo voy a evitar, pero me voy a hacer la foto con el otro porque me da más likes". Con esto el artista da a entender que la relación con algunos de sus compañeros del programa se ha enfriado totalmente y que está molesto por ello.