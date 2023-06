Hace justo una semana surgían los rumores de ruptura entre Risto Mejide y Natalia Almarcha, después de que el presentador borrase de su perfil de Instagram una imagen de su novia y su hija Roma -que había publicado horas antes- y ambos dejasen se seguirse en redes sociales.

Rumores a los que la farmacéutica valenciana respondía compartiendo una reveladora reflexión que dejaba entrever que su relación con el ex de Laura Escanes había llegado a su fin por una posible deslealtad del publicista: "Tristemente vivimos en un mundo donde hay un importante exceso de hipocresía. Un mundo en el que los valores del respeto y la fidelidad se han perdido completamente. Un mundo donde interesa mucho vender una vida en redes sociales, la cual, cuanto más discrepe de la realidad, mejor. Vivimos en un mundo narcisista. Un mundo en el que buscamos el bien propio sin importarnos las víctimas que dejemos por el camino. Un mundo al que, gracias a Dios, no pertenezco" confesaba.

Horas después era Risto el que rompía su silencio y confirmaba su ruptura con Natalia después de seis meses de intenso amor. "De cualquier ruptura sentimental siempre habrá, como mínimo, dos versiones. La verdad, si es que existiera, sería la suma imperfecta de las dos", explicaba, dejando claro que "jamás voy a dar públicamente mi versión del fin de una relación. Y no porque me falten ganas, o razones muchas veces. Sino porque eso sería ir contra una persona que ha sido importante en mi vida. Una mujer a la que he querido, con la que he convivido y a la que he dado la bienvenida a mi vida".

"No esperéis de mí que entre al trapo de ninguna acusación, insinuación, calumnia, injuria o simplemente duda razonable.Si ella decide contaros su mitad de nuestra historia, será cosa suya. Pero yo, por ella y por mis hijos, por lo que puedan leer y ver en un futuro, guardaré silencio. Si soy valiente para amar, también lo soy para callar. Y no, el que calla no otorga", aseguraba, dejando en el aire las razones de su ruptura.

Pues bien, con el paso de los días vamos conociendo más detalles de lo que ha podido pasar entre Risto y Natalia. Y según el youtuber Abel Planelles, el motivo fundamental del fin de su noviazgo habrían sido los mensajes subidos de tono que el presentador habría intercambiado con la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' Mayka Rivera. Unos mensajes que no dejarían lugar a dudas y sobre el que la farmacéutica habría sido advertida por alguien de su entorno cercano, rompiendo inmediatamente su relación con Mejide.

Unos rumores que cobran cada vez más fuerza, sobre todo después de que la farmacéutica haya publicado otro mensaje en Instagram asegurando que a ella no se le puede sacar "ninguna conversación fuera de tono con ningún tío" desde que conoció al publicista.

"Tengo la conciencia súper tranquila, porque desde que empezamos a principios de diciembre, es una relación en la que yo lo he dado todo. No se me puede sacar desde esa fecha ninguna conversación fuera de tono con ningún tío, he tenido que exponerme más de lo que me hubiese gustado, no he buscado ningún interés económico, he tenido que soportar críticas muy duras..." ha explicado, dejando claro que aunque "ha defendido a Risto a capa y espada incluso sin argumentos" "tampoco puedo permitir que hoy todo el mundo me pregunte qué he hecho yo para dejarme tan mal en el texto que se publica. No me lo merezco. Y menos con el trato impecable que he tenido hacia él".

Unos presuntos mensajes tonteando sobre los que Risto no se ha pronunciado por el momento, dejando en el aire si la 'culpable' de su ruptura con Natalia es Mayka Rivera -que por cierto acaba de romper su relación de dos años con Alejandro Bernardo- como se está especulando.