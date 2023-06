Arrancaba una nueva gala de ‘Supervivientes’ y lo hacía con Carlos Sobera comunicando una noticia bomba: “Atención, ¡esta noche es la última gala en Honduras para nuestros supervivientes!”.

Acto seguido, el presentador aclaraba que esto no significaba el final del concurso: “Cuando regresen a España, todos los concursantes vivirán en una casa aislada hasta el día de la final, final que no será el jueves próximo”.

Después de que todos conociéramos la noticia llegaba el momento de que los protagonistas del programa también lo hicieran. Carlos Sobera conectaba en directo con la Palapa para contarles a los supervivientes que se encontraban viviendo la última gala desde Honduras.

Al saber que volvían a España y que lo harían todos juntos, los supervivientes han convertido la Palapa en una fiesta. Gritos, abrazos y hasta lágrimas para celebrar que, tras más de tres meses en Honduras, cogerían finalmente un avión de vuelta a España.

Pero esta recta final de Supervivientes viene acompañada de una sonada polémica que ha sacado a la luz el portal espcializado en televisión y, sobre tdo, en Telecinco, Algo Pasa. "Supervivientes encara la recta final de la edición más larga de su historia. Los espectadores, en esta ocasión, no solo se despedirán de la edición, también lo harán de la productora. La del 2023 ha sido la última para Bulldog TV. Cuarzo (Banijay) tomará las riendas en 2024. Por eso, los responsables de la edición italiana (también del grupo Banijay) han invitado a la dirección de Cuarzo a pasar unos días en los Cayos Cochinos. Una decisión que habría levantado ampollas en la cúpula de Bulldog, que comprueba estos días cómo sus sucesores comienzan los preparativos para llevar a cabo Supervivientes 2024. Esto ocurre justo unos días antes de que la actual productora abandonase Honduras, ya que los supervivientes y parte del equipo desplazado a Los Cayos, viajarán el próximo lunes 19 de junio hasta una casona de San Agustin del Guadalix (Madrid) donde permanecerán hasta la gran final", han escrito

Vuelve Gran Hermano

La casa de Guadalix volverá a abrir sus puertas en la cadena amiga. Telecinco recuperará Gran Hermano, tal y como asegura la cuenta especializada en televisión "Algo Pasa TV".

Gran Hermano España es uno de los programas de televisión más icónicos de la historia del entretenimiento español. Emitido por primera vez en el año 2000, el programa ha mantenido su popularidad durante más de dos décadas.

El formato del programa es sencillo pero efectivo. Un grupo de personas son encerradas en una casa, donde son grabadas las 24 horas del día. Los concursantes son eliminados cada semana por medio de votaciones realizadas por el público, hasta que solo queda un ganador. Durante su estancia en la casa, los concursantes tienen que convivir juntos, realizar tareas domésticas y cumplir retos y pruebas diseñados por los productores del programa.

Gran Hermano España ha sido objeto de controversia a lo largo de los años, tanto por su contenido como por el impacto que ha tenido en la cultura popular. Por un lado, ha sido criticado por algunos por promover la exhibición pública y la explotación de los participantes. Por otro lado, los defensores del programa argumentan que es un reflejo de la sociedad actual y que permite a los espectadores ver una muestra real de las relaciones humanas en situaciones de estrés.

A pesar de las controversias, Gran Hermano España ha sido un éxito en términos de audiencia y ha sido adaptado en más de 70 países. El programa ha producido estrellas de la televisión y ha tenido un gran impacto en la cultura popular española. Incluso ha sido objeto de estudios académicos, que analizan su influencia en la sociedad y en los medios de comunicación.

Gran Hermano España ha evolucionado a lo largo de los años, con nuevas ediciones y cambios en el formato. Sin embargo, su esencia sigue siendo la misma: un grupo de personas viviendo juntas bajo el escrutinio del público. Aunque el programa ha sido criticado por algunos, su impacto en la cultura popular y en la televisión española es indudable.

Y tras mantener el reality en barbecho, parece que Telecinco va a recuperarlo por fin, eso sí, con su versión de famosos. Según aseguran en "Algo Pasa TV", la productora comenzará la preproducción de la nueva edición en junio con la intención de que comience con el inicio de la nueva temporada. Además, como apuntan, el reality contará con la última tecnología en este tipo de formatos. Pero parece que finalmente no será Jorge Javier Vázquez el presentador, si no Marta Flich, actual presentadora de Todo es Mentira.

Madrueño no ha podido evitar las lágrimas: "Me va a explotar el corazón", comenzaba. "Gracias, no puedo daros más las gracias. De aquí se va otra Laura, ya os lo dije el otro día. Se lleva este mar, que me ha arropado durante estos meses. Se lleva un crecimiento absolutamente increíble, un aprendizaje que jamás podría haber imaginado".

"He disfrutado de cada día, de cada minuto. He exprimido cada momento, aunque fueran retos complicadísimos para mí. Me llevo cada coral de estos Cayos Cochinos, unos atardeceres absolutamente mágicos y, sobre todo, a todas estas personas que tengo aquí detrás, a todas las personas que no veis, casi 200 personas que se han dejado la piel para que este sea el programa más maravilloso de la televisión. Gracias a todos vosotros".