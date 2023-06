¿Se casan Gerard Piqué y Clara Chía? Los rumores acerca del inminente 'sí quiero' en la pareja después de un año de amor no han dejado de aumentar en los últimos días y, según 'Look', el exfutbolista comunicaría la gran noticia a su entorno cercano en la boda de su hermano Marc el próximo 23 de junio. El ex de Shakira ya habría regalado un anillo de compromiso a su joven novia y, sin tiempo que perder, habrían comenzado con los primeros preparativos de su enlace.

Una información sobre la que ninguno de sus protagonistas se ha pronunciado públicamente por el momento, aunque la periodista Lorena Vázquez ha asegurado en 'Y ahora Sonsoles' que la pareja no se casa, que no están preparando nada y que su visita a una exclusiva joyería de Barcelona -lo que desató las especulaciones acerca de su boda- no tenía nada que ver con un anillo de pedida. Ajenos a los titulares que han protagonizado en los últimos días, la pareja continúa con su vida y este lunes -tal y como estaba previsto- Piqué ha cogido un vuelo a Miami para entregar a sus hijos a Shakira. A pesar de que el presidente de King's League pidió a la cantante alargar la estancia en España de Milan y Sasha cinco días para poder asistir a la boda de su tío Marc, la colombiana no ha dado su brazo a torcer y finalmente los pequeños se perderán este día tan especial para su familia. Se confirma la boda más polémica del año: "Se están iniciando ya, será en Barcelona" Mientras tanto, Clara Chía se ha dejado ver disfrutando de una comida en una terraza de Barcelona con sus compañeros de trabajo en la empresa de su novio, Kosmos. Relajada y sonriente, la catalana compartió confidencias, bromas y risas con un reducido grupo de amigos, y en un momento dado incluso se levantó la camiseta para mostrar su espalda a sus acompañantes. Radiante, y mucho más cómoda que en sus apariciones con Piqué, la joven se convirtió en la gran protagonista del almuerzo, mostrando su faceta más risueña y cercana. Con shorts negros, top en el mismo color y sus inseparables gafas de sol, Clara presumió de la maravillosa relación que mantiene con sus compañeros antes de volver al trabajo. ¿Estaría hablándoles de sus planes de boda? No lo sabemos, pero lo que es innegable es su felicidad a pocos días de, supuestamente, anunciar su compromiso en la boda de su 'cuñado', que supondrá su debut oficial como novia del exfutbolista después de un año de discreta relación.