Dentro de la revolución que Mediaset prepara para la programación de Telecinco y Cuatro está el lanzamiento durante los meses estivales del reality "Vaya vacaciones" que presentará Luján Argüelles. Se trata de un reality que ya está grabado pero que todavía no tiene fecha de estreno. Y una de sus concursantes, ya en España, ha adelantado ya lo que va a ocurrir en el programa: "A ver si no me hacen borrarlo".

Estos son los concursantes confirmados de "Vaya vacaciones", el reality veraniego de Telecinco "Vaya vacaciones' aterrizará este verano en Telecinco de la mano de Luján Argüelles, que regresa a Mediaset seis años después. Este nuevo reality show que se emitirá este mismo verano, previsiblemente en el prime time de Telecinco, en el que ocho parejas de famosos viajarán a República Dominicana para retirarse por un tiempo del mundanal ruido en un hotel de lujo con todo incluido. Diversión, emociones y grandes dosis de entretenimiento serán los principales ingredientes de este nuevo programa, producido por Cuarzo (Banijay Iberia), en el que "habrá giros inesperados". "Como en todas las vacaciones, situaciones imprevistas y numerosos momentos para el recuerdo, aunque nadie podrá predecir si serán buenos o no tanto", señala Mediaset en un comunicado. ‘¡Vaya vacaciones!’ comenzó a grabarse a principios de junio y ya parece haber finalizado, al menos las grabaciones, ya que sus concursantes confirmados están de vuelta en España. Redes sociales Pero no solo eso, también han recuperado sus redes sociales, aprovechando para promocionar el reality en el que participarán. Entre ellos se encuentra Marta Peñate, que ha escrito un tweet hablando sobre el programa sin saber muy bien si lo que está haciendo es correcto o no, ya que acaba escribiendo: "a ver si no me hacen borrarlo". En su publicación, Marta explica que "pedazo de reality se viene, os conozco y tiene todo lo que os gusta: discusiones, amores, llantos y muchas risas. No sé cuándo empezará, pero: os va a encantar. Y ya no puedo decir más". Bueno, este tweet lo pongo y a ver si no me hacen borrarlo.

PEDAZO DE REALITY SE VIENE 🔥.

Os conozco y tiene todo lo que os gusta: discusiones, amores, llantos y MUCHAS RISAS.

No sé cuándo empezará, pero:

OS VA A ENCANTAR.

Y ya no puedo decir más. #VayaVacaciones — Marta Peñate Amador (@_MartaGH16_) June 21, 2023 Por las palabras de Marta Peñate, el reality de Luján Argüelles será una de las principales bazas de la cadena para este verano.