El concepto 'Masterchef' es ya uno de los más conocidos en la televisión española y en otros países hispanohablantes. La décima edición del clásico concurso finalizó el pasado mes con María Lo como ganadora, y mientras su transcurso, RTVE y Shine Iberia se lanzaron a producir la octava temporada de Masterchef Celebrity, el equivalente al programa culinario pero con personas reconocidas. La anterior edición de 'MasterChef Celebrity' se despidió a finales de noviembre de 2022 con una noche bastante emotiva, a pesar de la polémica y mediática actitud de Patricia Conde en el penúltimo programa. El concurso arrancó con la llegada de los dos duelistas, Manu Baqueiro y Lorena Castell, a las cocinas.

En la cata, los chefs Joan Roca y Massimo Bottura, destacaron la técnica de las elaboraciones de Lorena y el sabor de los platos de Manu. Finalmente, la presentadora, colaboradora y actriz Lorena Castell, se convirtió en la ganadora de la séptima edición de Masterchef Celebrity gracias a su exhibición de técnica.

Ahora, mientras la undécima edición de 'Masterchef' sigue su curso, se prepara la octava edición del programa culinario de los famosos. Tras rumores, noticias y algunas filtraciones, Televisión Española ha querido hacer oficial ya el listado completo de todos los concursantes. Todo apunta a que en las próximas semanas arrancarán las grabaciones de esta temporada que verá la luz en La 1 después del verano.

Concursantes

Eduardo Casanova

Laura Londoño

Jorge Sanz

Toñi Moreno

Miguel Diosdado

Tania Llasera

Blanca Romero

Sandra Gago

Daniel Illescas

Genoveva Casanova

Los Morancos

Jesulín

Palito Dominguín

Escasi

Eneko se convierte en el ganador de 'Masterchef 11'

'Masterchef' encontró al ganador de su undécima edición en TVE. Después de enfrentarse a Álex en un ajustado duelo, Eneko acabó convirtiéndose en el vencedor del talent show de cocina tras convencer a los jueces con un menú inspirado en su familia.

"Nos habéis regalado uno de los duelos finales más reñidos que recordamos", afirmó Samantha Vallejo-Nágera después de que los jueces degustaran las propuestas de los dos aspirantes. Finalmente, Eneko se alzó con el primer puesto y Álex volvió a quedarse muy cerca de la victoria, como ya le ocurrió en la versión 'Junior' del formato.

"No me lo creo. Venir aquí y ser uno de los ganadores de 'Masterchef'... Uf", confesó el exfutbolista en unos totales a cámara. Además, definió su paso por el formato de TVE como "la experiencia" de su vida: "Si hubiera tenido que escribir mi historia en 'Masterchef', no habría sido tan bonita como esta".

Álex, por su parte, afrontó con deportividad su medalla de plata, ya que el de Zaragoza ha sido su gran apoyo en el concurso: "Me alegro muchísimo por Eneko. Le quiero como si fuera mi hermano y mi padre a la misma vez".