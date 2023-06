Tras la fabulosa boda de Marta López Álamo y Kiko Matamoros, muchos se preguntan ahora cuándo llegarán los niños. Una pregunta que, como aseguró la modelo internacional en su perfil de Instagram, le hacen de forma insistente últimamente. Por ello, López Álamo ha querido explicar a sus seguidores porque no puede quedarse embarazada ahora: "Es muy incompatible".

Ya habló sobre este tema la modelo durante un evento publicatario. Como revela Marta, no es algo que se planteen de modo inmediato: "Un niño corriendo por casa ya lo tenemos con sus nietos. Dentro de poco sí, pero a medio plazo, no ya". "Para mí lo primero es el trabajo, y aunque priorizo mi vida personal, el tema de un hijo es un paso mucho mayor, no es solo él y yo" explica, confesando que el día que decida dar el paso de convertirse en madre "quiero estar tranquila y tener tiempo para mi hijo".

Antes, como reconoce, le encantaría repetir su boda. "Le he dicho a Kiko que por qué no nos volvemos a casar. Quiero revivirlo todo el rato. Por el tema de la exclusiva no se podía hablar y ya puedo poner todo, y quiero ponerlo todo y compartirlo con mis seguidores en Instagram porque fue maravilloso" desvela.

Como siempre, son muchas las voces que se han pronunciado a favor y en contra de sus palabras. Así como unos critican su decisión de no tener a los hijos cuantos antes, otros defienden que López Alamo elija su profesión y espere a un futuro próximo para ser madre.

Un debate que se extrapola a cualquier mujer profresional que desarrolla su carrera y a la que se critica por el tener o no tener hijos.

Firme y concisa, Marta ha dejado claro que entiende perfectamente la situación de su marido con sus hijos: "Mi familia siempre ha estado unida, nunca ha habido conflictos y yo entiendo que él tenga otro modo de vida porque al final tiene dos divorcios, hijos con dos personas distintas... es difícil, es una situación complicada".

Marta nos ha asegurado que "siempre he intentado juntar, pero no por nada, porque lo hubiera hecho con otra persona igual, no porque sea él... ¿por qué hay que estar enfadados en la vida? la vida es muy corta". Lo cierto es que Matamoros siempre ha destacado de su pareja el carácter conciliador que tiene con sus hijos, por el que ha logrado tener un acercamiento que ha conseguido en estos últimos años.

Embarazo

Sin embargo, y ante la insistencia de las preguntas, la modelo ha asegurado que sí quiere ser madre con kiko. "No ya, pero en poco tiempo, y poco tiempo no es este año ni princpio del que viene (creo). En este sentido explica los motivos por los que no puede quedarse embarazada: "Por mi trabajo y el suyo", y "porque estoy aún con dercutane y es muy incompatible".

Así que sí, la modelo quiere tener descendencia, pero aún tendrá que esperar un poco para poder quedarse embarazada.