Unos meses después del final de la octava edición de 'Pesadilla en la cocina', Alberto Chicote regresa a laSexta con la quinta temporada de '¿Te lo vas a comer?'. En esta ocasión, el mediático chef se pondrá al frente de cinco nuevas entregas que girarán en torno a temas que afectan de forma directa a los espectadores. En una entrevista con YOTELE, el presentador nos cuenta las claves de esta nueva tanda de capítulos, que se emitirán cada jueves a partir de las 22:30 horas.

¿Qué se van a encontrar los espectadores en esta temporada de '¿Te lo vas a comer?'

Como guía fundamental, en esta temporada vamos a tocar temas que están muy pegados a todo el mundo que nos quiera ver. Te tocan a ti, me tocan a mí y a todos los que hemos hecho el programa. Son temas a los que nos enfrentamos muy a menudo, como la consulta de reseñas en internet. Hay cinco temas en total y todos pegados a los usos y necesidades de cada día.

¿Cómo surgió el tema de las reseñas falsas? ¿Está más enfocado a que los restaurantes compran reseñas positivas o al hecho de que la competencia puede escribir malas valoraciones intencionadas?

Este es un tema que surge de una manera particular. Hace cosa de un año, cuando estaba abriendo mi nuevo restaurante Omeraki, de repente me llegó un mail de un tipo al que no conocía de nada. Me dijo que siempre ayudaba tener unas cuantas reseñas positivas, que me pusiera en contacto con él para negociar el precio. Y yo dije: "¿Cómo? ¿Qué es esto?". En la vida había visto eso.

Para empezar, yo no soy consumidor de reseñas. Primero porque salgo poco, y segundo porque cuando lo hago suelo ir a los restaurantes de amigos míos y no necesito que nadie me diga si se come bien o mal. Cuando empecé a zambullirme en ese mundo, vi que te pueden poner reseñas con usuarios reales que te ponen de maravilla, y también te dan la opción de que lo escribas tú. Entiendo que el que paga manda, así que si lo que yo quiero no son muchas buenas para mí, sino malas para quien sea, pues ahí se las come. Aunque hay una normativa que prohíbe estas prácticas, nadie lo controla.

¿Vais a ofrecer alguna herramienta para que el consumidor no caiga en la trampa o estamos desprotegidos en ese aspecto?

Las herramientas para que esto no pase están en manos de las grandes plataformas. Son quienes tienen que poner la solución, nosotros lo que vamos a hacer es dar la alerta de que no es oro todo lo que reluce. Lo que puede hacer el usuario es intentar descifrar que las opiniones que lee son de usuarios que no tienen comportamientos raros, pero tendrías que dedicar media vida para comprobarlo.

Muchos de los temas que se abordan en el programa entrañan algún tipo de riesgo para la salud de las personas, como el de las alergias alimentarias. ¿Te has llevado algún tipo de sorpresa durante la grabación de esa entrega?

Ha habido dos cosas fundamentales en el programa de las alergias y las intolerancias. Primero, que hay bastante desconocimiento por parte de la población entre la diferencia que hay entre una cosa y otra. Una alergia te puede matar, y una intolerancia es algo que, en el peor de los casos, te va a provocar un malestar. La mayor sorpresa me la llevé cuando descubrí que la comunidad científica coincide en que todos los test de intolerancias que te ofrecen en diferentes sitios, la mayoría de las veces en farmacias, no valen para nada. Cuando vas al médico te dicen que tires eso a la basura porque no vale un pimiento.

Qué curioso es que vayas a hacerte diferentes test en diferentes sitios y cada uno te de resultados distintos. No deja de ser llamativo, porque al final son unos test supuestamente médicos pero que no están ni apoyados ni refrendados por la comunidad científica. Los médicos te dicen que tengas cuidado, porque igual dejas de consumir lactosa durante unos años y, cuando te das cuenta de que eso no era verdad, resulta que te has vuelto intolerante tú solo.

De todas las entregas, ¿cuál dirías que ha supuesto un mayor desafío o reto a la hora de grabar?

Cuando hacemos '¿Te lo vas a comer?' siempre terminamos yendo a buscar a alguien que nos dé explicaciones de por qué hace las cosas como no se deben. Son los momentos más incómodos del programa. Quien se ofrece a darte la comida de tu boda prácticamente en el garaje de su casa, sin ningún tipo de medidas sanitarias y sin control de salubridad... Una vez localizamos a esas personas, les vamos a buscar para que nos cuenten por qué hacen eso. Pero entiendo que precisamente la esencia del programa es esa.

¿Ha habido algún tipo de intervención policial en esta temporada, como ha ocurrido en otras ocasiones?

No tenemos intervenciones policíacas en esta temporada, pero la esencia de '¿Te lo vas a comer?' está en alcanzar la repercusión social. Que la gente se de cuenta de las cosas que pasan. Si ves lo que hemos hablado de las alergias y las intolerancias, al día siguiente cuando llegues a la oficina vas a decir: "Oye, qué fuerte lo de las intolerancias y las alergias". Buscamos tener un poco de repercusión social, darle luz a todas estas cosas y voz a las personas que lo necesitan. Si luego las instituciones se da cuenta de lo que está pasando y deciden poner cartas en el asunto, que eso lo pueda.

¿Cómo hacéis la selección de temas para cada temporada? ¿Os llega algún tipo de propuesta por parte del público?

Hay un poco de todo. Hay veces que nos basamos en alguna denuncia que recibimos entre temporada y temporada, y otras veces directamente nos los encontramos. Como por ejemplo el de las reseñas, que me asaltó mientras montaba mi restaurante. Cuando vi que había pasado eso, hablé con la directora del programa y decidimos hacerlo.

¿Qué balance haces de la última edición 'Pesadilla en la cocina'?

Para mí es un tremendo orgullo, por mi parte y por la de todo el equipo, seguir haciendo un programa como 'Pesadilla en la cocina' y que siga estando tan fresco como estaba el primer día. Es verdad que los números de audiencia no son los mismos, pero tampoco lo son en la tele en general hoy en día. La verdad es que tanto la cadena como todo el equipo estamos contentos y felices. No tengo fechas todavía, pero sé que grabaremos la novena temporada. Parece mentira, nueve temporadas. Y como siempre, procuraremos que sea la mejor.