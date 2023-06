Ajetreada es la agenda de Isa P. La hija de Isabel Pantoja compagina su trabajo como colaboradora en El Programa de Ana Rosa con la defensa de su novio en Supervivientes. Sin embargo, la hija de la tonadillera no ha hablado sobre el paso de Asraf por el reality de Supervivencia, sino que ha querido sincerarse sobre el problema de salud que sufre: "No veía".

Isabel Pantoja es una reconocida y destacada cantante en el ámbito de la música española. Nació en Sevilla, España, en 1956, y a lo largo de décadas ha sido una figura controvertida y popular en el mundo de la música.

Desde una temprana edad, Pantoja mostró un talento innato para la música y la interpretación. A los 19 años, comenzó a cantar en fiestas y bodas locales. No obstante, fue su participación en el concurso televisivo "Benidorm '78" lo que la catapultó a la fama. Desde entonces, ha lanzado al mercado más de 20 álbumes de estudio y ha vendido millones de copias en todo el mundo.

A lo largo de su trayectoria, Pantoja ha sido reconocida por su voz singular y su habilidad para interpretar diversos géneros musicales, como la copla, la balada y el flamenco. Ha sido nominada a varios premios y ha recibido distinciones importantes, entre ellas el Premio Ondas y el Premio Nacional de la Música.

Además de su carrera musical, Pantoja ha sido una figura polémica en la sociedad española. Ha sido objeto de críticas por su estilo de vida lujoso y se ha visto envuelta en diversos escándalos públicos, incluyendo una condena por evasión fiscal. No obstante, ha demostrado ser una mujer resiliente y ha seguido trabajando incansablemente en su carrera musical.

Fama

Su hija Isa P no ha seguido sus pasos en la música, pero sí en la fama. Y es que es una cara recurrente en televisión, trabajando como colaboradora de El Programa de Ana Rosa, en Telecinco. También hace sus pinitos como influencer, dando cuenta de lo que le ocurre en el día a día, así como de otras cuestiones más personales como la salud.

Y es que Isa ha contado a sus seguidores que va a dejar de ser miope "porque recojo mis lentillas y estos ojitos verán mejor". La hija de Isabel Pantoja cuenta que "llegaba a un punto en el que hata que la persona no estuviera a mi lado, no le veía bien la cara, así que imaginaros si alguien me venía saludando de lejos, pues yo super borde sin decir nada, pero era porque no veía".

Y es que la miopía es un problema que afecta a muchas personas en el mundo. Afortunadamente es algo que se puede corregir, ya sea con la utilización de gafas o lentillas, además de poderse operar.