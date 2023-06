Laura Escanes pasa por uno de sus mejores momentos desde el punto de vista profesional. La influencer acaba de grabar un reality como presentadora para la televisión de Cataluña y parece que las cosas no le pueden ir mejor. Pero, ¿le ocurre lo mismo en el plano sentimental? Estos días han salido a la luz rumores de separación con Álvaro de Luna, unos rumores sobre los que la influencer habla en sus redes sociales: "No quiero sentir esta presión".

Después de siete años juntos, Risto Mejide y Laura Escanes pusieron fin a su relación el mes de septiembre pasado. Durante ese tiempo, compartieron momentos muy felices y tuvieron una hija, Roma, que ahora tiene tres años.

Según informó El Periódico, medio que pertenece al mismo grupo editorial que LA NUEVA ESPAÑA, Laura Escanes habría mantenido un romance fuera del matrimonio con el youtuber Jagger, conocido por sus vídeos y por su participación en el evento de boxeo organizado por Ibai Llanos donde se enfrentó a David Bustamante.

Actualmente, la influencer tiene una nueva pareja: el cantante Álvaro de Luna.

Antes de romper su relación, Risto Mejide y Laura Escanes tenían un podcast juntos donde hablaban de su vida en pareja. Ahora ella sigue con un programa de entrevistas donde recibe a algunos de los jóvenes más populares del país. También participa en “El desafío”, el programa de Antena 3 presentado por Roberto Leal. Y el último de sus proyectos ha sido un reality en la televisión de Cataluña. Sin embargo, ha llamado mucho la atención que su actual novio, Álvaro de Luna, casi no aparece en sus redes sociales; y también ocurre al revés.

Separación

Por esta razón, mucho se ha rumoreado sobre la posible separación de la pareja. Para aclararlo todo, la influencer ha hablado al respecto con una publicación en su Instagram. Así, la influencer asegura que, tanto ella como su novio, "estamos en un momento profesional buenísimo y eso a veces implica coincidir menos; que cuando nos hemos visto no nos hemos hecho fotos o no las hemos compartido en redes; que cada uno decide qué publicar y que no". Explica Escanes que las informaciones sobre la pareja que se han publicado en los últimos días, "a veces hacen que tengamos menos ganas de publicar algo; a veces me cuesta más publicar por estas cosas, no quiero sentir esta presión".

Una publicación con la que espera haber aclarado las dudas al respecto.