María Patiño respondió anoche durante el 'Deluxe' al aplaudido gesto de Sonsoles desde Antena 3. Ónega se despidió brevemente de 'Sálvame' al término de su programa, algo que no es habitual entre rivales en el mundo de la televisión.

Por eso, tras el último programa de 'Sálvame' y durante la emisión del 'Deluxe', que seguirá en antena hasta el 14 de julio, María Patiño ha querido hacer un inciso para devolver el gesto a la competencia, y a algunos compañeros de cadena.

"Un beso a Emma García y a Sonsoles", dijo emocionada por el cariño transmitido tanto por compañeros del mismo como de distinto grupo de comunicación.

Pero la gallega también se acordó de quienes no han querido despedirse del programa, y con tono más serio se ha dirigido cámara para decirles: "No voy a olvidar a las presentadoras que se han despedido de nosotros. Y a las que no... lo tengo muy en cuenta".

Los tertulianos presentes en plató también recalcaron el mensaje de Emma y también el de Joaquín Prat, que les dedicó unas palabras desde 'El Programa de AR'.