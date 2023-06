Delicados momentos para Bárbara Rey y sus hijos, Sofía y Ángel Cristo Jr -fruto de su relación con el domador Ángel Cristo- que como acabamos de conocer serán juzgados por un presunto delito de alzamiento de bienes el próximo lunes en la Audiencia Provincial de Madrid.

La Fiscalía solicita tres años de prisión para María Margarita García García, nombre real de la artista, por un delito de alzamiento de bienes en relación a varias operaciones financieras llevadas a cabo para provocar "una situación de indefensión económica", lo que le imposibilitaba satisfacer el dinero que le reclamaba la Agencia Tributaria que asciende a 143.902,24 euros.

Los hijos de la vedettel, por su parte, se enfrentan a una pena de dos años y seis meses de cárcel por haber cometido presuntamente el mismo delito que su madre, y se sentarán con Bárbara en el banquillo de los acusados el próximo lunes en la Audiencia Provincial.

Los hechos en que se basa el escrito de acusación se remontan al 10 mayo de 2011, cuando la AEAT comenzó una inspección a la actriz en relación al pago del Impuesto sobre las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) de los periodos fiscales comprendidos entre los años 2006 y 2008.

Así, el 16 de noviembre del 2012 se dictaron sendas actas por el IRPF, la primera del año 2006 y la segunda, correspondiente al año 2007/08, por importes de 135.031.21 euros y 131.568,98 euros, respectivamente.

Dichas actas fueron notificadas a la acusada el 12 de febrero del 2013 y tenían de plazo de ingreso voluntario hasta el 20 de marzo de ese mismo año. De ahí que el 18 de julio se dictaran acuerdos de imposición de sanciones en ambos expedientes, por importes de 51.496,62 euros y 60.675.47 euros, igualmente notificados a Bárbara en fecha 8 de agosto de 2013.

A sabiendas de que habían dado comienzo las labores de investigación de la AEAT, la vedette, "con ánimo de eludir dicha responsabilidad de pago y frustrar las legítimas expectativas de cobro de la AEAT", se puso en contacto con varios familiares para actuar en "connivencia" a fin de llevar cabo la realización de ciertos actos de disposición patrimonial "que tenían como objetivo la finalidad de generar la quiebra delas deudas contraídas , haciendo imposible el cobro de los mismos por sus legítimos titulares".

La Fiscalía detalla un total de trece operaciones en las que tomaron parte sus dos hijos, su hermana y otras personas con la finalidad de provocar una situación de indefensión económica por parte de la acusada "que imposibilitara satisfacer los créditos reclamados por la AEAT, al no ser habido bienes bastantes a tal fin por la situación de insolvencia creada por los acusados". A fecha de 19 de diciembre del 2017 existía un saldo de deuda pendiente de ingreso de 143.902,24 euros.

Un duro revés sobre el que Bárbara y sus hijos todavía no se han pronunciado públicamente.

Todo eso ocurre semanas después de que Brabara Rey contase todo en televisión.

BÁRBARA REY Y SU RELACIÓN CON EL REY JUAN CARLOS

En cuanto a las muchas historias que se han comentado sobre el origen de su nombre artístico, Bárbara explicó que no tenía nada que ver con su posterior relación con don Juan Carlos: "El nombre me lo puse con 22 años, no se pensaba ni en la Monarquía, empezamos a combinar nombres de famosas extranjeras con nombres españoles. En esa época estaba Fernando Rey y combinó el nombre de Bárbara con Rey". Sobre cómo fue su primer contacto con el rey emérito, la actriz reconoció que le hubiera gustado que ese momento no se hubiera dado nunca: "Antes de que nos conociéramos me llamó muchas veces, cogimos hasta cierta confianza, ya le llamaba de tú. Cuando quedamos yo estaba muy nerviosa, solo lo había visto en los telediarios. Me mandó un coche oficial y le conocí, por eso yo conozco La Zarzuela.

Me hubiera gustado que no ocurriera esto en mi vida, tenía mi vida muy tranquila, hacía cine, teatro... a mí me complicó la vida". Reconociendo que don Juan Carlos ha ocupado un lugar muy importante en su vida, Bárbara asegura que no llegó a estar enamorada de él: "Llegué a quererle mucho pero enamorada no. Me he encontrado muy a gusto en muchos momentos, pero en otros no. Creo que las cosas no fueron como tenían que ser. No se portó bien conmigo, no estuvo a la altura. Tendría que haber estado porque yo me estaba portando muy bien". Dejando atrás el dolor, la vedette reconoce que don Juan Carlos debería estar en España porque ha hecho mucho por el país: "En este país viven muchas perosnas que deberían estar más lejos de lo que está él. Ha hecho cosas que no están bien, pero también ha hecho cosas que están bien. Ayudó en un momento en el que todos teníamos muchos miedo".