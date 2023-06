Supervivientes 2023 quiere mantener la expectación muy elevada hasta el final. Aunque con todo lo que ha acontecido en esta edición no resulte especialmente difícil captar la atención de la gran legión de seguidores que tiene el reality de Telecinco.

Lo cierto es que, como es habitual, la situación se ha tensado más a medida que se acerca el final. Con los últimos supervivientes ya en una casa de campo en España, donde se decidirá el ganador, las espadas están en todo lo alto. Pero eso no es óbice para que el programa que emite Mediaset no haya guardado alguna que otra gran sorpresa final a modo de colofón de una de las ediciones más movidas y caldeadas que se recuerdan.

Los últimos cuatro supervivientes

Asraf, Bosco, Adara y Jonan Wiergo se juegan los últimos compases del concurso. Y dentro de poco ya solo quedarán tres, pues la audiencia está decidiendo entre los dos últimos nominados: Asraf y Bosco.

Uno de ellos se quedará con la miel en los labios a las puertas de la gran final, que ya tienen asegurada Adara y Jonan. Este último es la gran sorpresa, que se ha colado sin ser favorito, después de haber pasado una crisis en la que casi abandona la isla de Supervivientes, y sin haber acaparado el protagonismo que sí han tenido otros.

Más protagonismo han tenido Adara, Asraf y, de forma creciente y gracias a sus virtudes como Superviviente, Bosco. Adara y Asraf han estado inmersos en diferentes guerrillas internas que han dividido a la audiencia entre debates y polémicas, una de las especialidades de los realities de Telecinco.

De hecho, la situación ha llegado hasta tal punto que se han vertido acusaciones de juego sucio en las votaciones entre unos y otros telespectadores. Incluso más recientemente se ha llegado a denunciar la supuesta sustracción de datos de miles de cuentas de Mitele para votar por ellas. Una cuestión aún por aclarar.

Una sorpresa final en Supervivientes

Sea como fuere, Supervivientes sigue avanzando y la final ya está ahí. El programa ha querido, además, guardarse algunos ases en la manga. Y algunos telespectadores ya se han podido enterar de lo que sucederá este domingo, una grata sorpresa para muchos; sobre todo, para los fans de Asraf, muy ruidosos, y de Bosco.

Resulta que el programa tenía guardado el paso de ambos por el "puente de las emociones", un trance que ya pasaron otros concursantes. Será el momento en el que ambos se abran más que nunca y expresen recuerdos, sentimientos y emociones.

Este juego ya ha levantado gran expectación, sobre todo entre los que apoyan a Asraf, incluso algunos que habían desistido de ver Supervivientes al entender que hay favoritismo hacia Adara y dejadez ante las presuntas malas artes en las votaciones. "Yo no lo iba ver pero miré la programación y aparece que hace el puente de las emociones (espero que sea así y no un gancho); y ya me entraron ganas de verlo solo por él", expresa una fan, que añade "ya tengo los pañuelos preparados para la llorera que me voy a pegar".

No es el único mensaje en este sentido. Hay muchos más. Los seguidores de Asraf están ansiosos por conocer los sentimientos del concursante y, de paso, confían en el que el "puente de las emociones" le beneficie en su pugna con Bosco por llegar a la final de Supervivientes.