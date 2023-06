Pablo Urdangarin es el hijo mayor de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, un joven que normalmente no tienes escarceos con la prensa, a pesar de su interés público. Sin embargo, Pablo Urdangarin ha decidido romper su silencio tras la separación de sus padres: "No me gusta que nos comparen".

La reacción de Pablo Urdangarín al polémico documental de Telecinco sobre sus padres Su padre, Iñaki Urdangarin, cuyo nombre completo es Iñaki Urdangarin Liebaert, es una figura conocida en España por su matrimonio con la infanta Cristina, hija del rey Juan Carlos I y hermana del rey Felipe VI. Nacido el 15 de enero de 1968 en Zumárraga, País Vasco, Urdangarin se destacó como jugador de balonmano antes de convertirse en una figura controvertida debido a su implicación en un caso de corrupción. Antes de su implicación en asuntos legales, Urdangarin fue un deportista destacado. Durante su carrera como jugador de balonmano, representó a España en numerosas competiciones internacionales, ganando medallas y reconocimiento por sus habilidades en el campo. Además, fue parte del equipo nacional español que logró la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Después de su retiro del deporte profesional, Urdangarin se involucró en actividades empresariales y fundó el Instituto Nóos, una organización sin ánimo de lucro que buscaba promover el deporte y el turismo. Sin embargo, el Instituto Nóos se vio envuelto en un escándalo de corrupción que afectó la reputación de Urdangarin y su relación con la Casa Real española. En 2011, Urdangarin fue imputado por malversación de fondos públicos, fraude, prevaricación y falsedad documental relacionados con supuestas irregularidades financieras en el Instituto Nóos. Durante el juicio, se revelaron pruebas que implicaban a Urdangarin en el desvío de fondos y el uso indebido de su posición para obtener contratos públicos de manera fraudulenta. En 2018, tras un largo proceso legal, Urdangarin fue condenado a cinco años y diez meses de prisión por varios delitos. El caso de Urdangarin tuvo un gran impacto en la opinión pública española y generó debates sobre la relación entre la monarquía y la corrupción. Además, afectó la imagen de la familia real, ya que la infanta Cristina también fue acusada de complicidad en los delitos de su esposo, aunque finalmente fue absuelta de los cargos más graves. Tras su condena, Urdangarin ingresó en prisión en 2018, cumpliendo su sentencia en el Centro Penitenciario de Brieva, en Ávila. Durante su tiempo en prisión, ha llevado una vida discreta y se ha mantenido alejado de los focos mediáticos. La historia de Iñaki Urdangarin es un ejemplo de cómo una figura pública puede caer en desgracia debido a sus acciones. Su implicación en el caso de corrupción ha dejado una marca negativa en su vida y en la percepción que la sociedad tiene de él. Sin embargo, también es importante recordar que antes de los escándalos, Urdangarin fue un deportista exitoso que representó a su país de manera destacada. Ruptura Ahora el matrimonio se ha roto, pero ninguno de sus hijos se ha pronunciado al respecto. Ahora, Pablo Urdangarin ha concedido una entrevista, tal y como recogen en Socialité, el programa de Telecinco, donde contó que "estoy intentando dedicarme a lo que me gusta". También habló sobre su padre:"Mi padre dejó el deporte cuando mi madre estaba embarazada de mí, así que no le he visto jugar, pero me gusta ponerme vídeos y ver cómo era, no me gusta que nos comparen pero lo entiendo". El hijo de la infanta Cristina también habló de su novia Johanna Zott: "Lo que más me gusta hacer en mi tiempo libre es estar con mi novia y los suyos, es como sentirme en familia". Pablo no ha hablado sobre la polémica sobre la ruptura de sus padres.