Supervivientes encara su recta final y los concursantes han mostrado sus emociones en una nueva edición del "puente de las emociones". Uno de los que más se ha abierto con Laura Madrueño ha sido Bosco, un concursante muy querido por el público y sus compañeros.

La primera palabra a la que se ha enfrentado es a ‘familia’, a la que él ha calificado como “muy importante” porque su familia siempre ha estado con él, algo que ha explicado con la voz entrecortada: “Ha sido un poco rebelde y siempre me han sacado las castañas del fuego, la verdad es que tengo una familia increíble y unos amigos que son como familia y he tenido el placer y la tremenda suerte de vivir una buena vida, nunca me ha faltado de nada, eso es gracias a mi padre y a mi madre que siempre han dado todo, no conozco a nadie con más ética. En Supervivientes me he dado cuenta de que siempre han ido a tope”. ‘Lágrimas’ ha sido la segunda palabra a la que ha dado un paso adelante: “El tema de llorar lo sentía como algo de no poder controlar una emoción fuerte, aquí he visto que está bien, que eso es que las cosas te importan tanto que tus ojos lloran. Si se tiene que llorar, lloradita y para adelante. No puedes no hacerlo, es una experiencia muy bonita también, se puede llorar por tristeza y por felicidad”.

Cuando ha llegado la palabra ‘decepción’ ha desvelado que ha tenido pocas decepciones en su vida y separadas: “Lo uno un poco a la familia, la verdad es que desde muy pequeño no he sido fácil, siempre se me han ocurrido ideas de bombero de pequeño, sentía que en el colegio todos mis hermanos han sido ases y yo nunca he sido tan bueno, si que sentía que si he sido un poco de decepción para mi familia”. Él ha explicado que siempre lo ha hecho a su manera, aunque podría haber pensado más los pasos que ha dado.

Tras esto, ha continuado con el ‘perdón’, que ha asegurado que para él ha sido algo que “ha sobrevalorado bastante” porque cree que no le ha dado mucho peso: “Era de pedir perdón muy fácil, me he metido en tantas movidas por ser un poco trasto, que el perdón para mí era una manera muy fácil de ponerme la culpa y que pasase. Ahora siento que no es una palabra que se tenga que tomar así, si lo sientes lo dices".

Laura Madrueño, para el final del puente de las emociones le ha dejado elegir una palabra de lo que él quiera hablar. ‘Mojarse’ ha sido la palabra que él ha escogido porque está en el proceso de hacerlo: “En esta vida hay que mojarse, decir tus opiniones y tener la confianza para decir lo que se piensa. Hay que hacerlo y es bueno".

Bosco cuenta con una legión de seguidores que desean que se convierta en ganador. Sin embargo, muchas voces creen que el concurso apuesta por Adara o Asraf, dos personajes más conocidos en emundono del corazón y Telecinco. En Twitter, una usuaria que se hace llama "Tía de Boscoha colgado un comunicado, supuestamente de parte de la familia, defendiendo al joven por hacer un concurso en el que se ha esforzado y que ha sido "verdad, sin aditivos, ni condicionantes"..