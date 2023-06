Nuevo frente abierto entre Shakira y Gerard Piqué. El exfutbolista, que está disfrutando de sus hijos desde el pasado 2 de junio, habría pedido a la cantante un cambio en los días que le corresponden por convenio para que Milan y Sasha pudiesen asistir a la boda de su hermano Marc Piqué y María Valls, que se celebrará el próximo 23 de junio en Barcelona.

Parece que Piqué y Clara Chía van a dar el paso tal y como ha acontado Socialité. La relación de Gerard Piqué y Clara Chía siempre ha estado bajo el foco de los medios, no han sido pocas las veces que han saltado rumores en torno a la pareja, infidelidades, enlaces, rupturas…Pero esta vez, uno de ellos se ha hecho realidad. Según informa ‘Look’, Piqué va a dar con Clara Chía el paso que nunca consiguió con su ex, Shakira. Y es que, la pareja, que lleva algo más de un año, ha decidido darse el ‘Sí quiero’ próximamente.

Desde la redacción de ‘Socialité’, la reportera Laura Roigé afirma que podría ser el próximo 24 de junio cuando la pareja anuncie oficialmente su futuro compromiso. Al parecer, la pareja habría elegido ese día para anunciarlo a sus familiares y amigos porque es el día que se va a casar Marc, el hermano del futbolista. La noticia no ha pillado del todo por sorpresa, las pistas ya estaban ahí cuando el mes pasado, la pareja fue ‘pillada’ en una lujosa firma de joyería arreglando un anillo. Lo cierto es que el futbolista siempre ha querido casarse y con Shakira no fue posible. Tras doce años de relación con la cantante, la colombiana explicaba en una entrevista que ‘’tenía miedo’’ del compromiso y que prefería que Piqué la viese como ‘’su amante’’ y no como su esposa.

Sin embargo, no ha sido así. Se han visto imágenes de Clara Chía feliz saludando a los medios de comunicación al montarse junto al futbolista en el coche y se han filtrado vídeos donde se ve a la pareja muy contenta bailando mientras los recién casados entraron en el recinto de la celebración del enlace. Adriana Dorronsoro cuenta todos los detalles en 'El programa de Ana Rosa' sobre qué ocurrió dentro y cómo se mostró la pareja en un día tan importante para el hermano de Piqué, desapercibidos y felices.

La reportera cuenta: "Intentaron pasar desapercibidos. Me cuentan que hubo discursos y Piqué no dio ningún discurso". Y añade rápidamente: "En las copas tampoco bailaron, se fueron pronto a casa. Yo creo que querían dejar protagonismo a los novios".

Además, se especuló semanas antes de un posible anuncio de casamiento entre el futbolista catalán y su pareja, Adriana cuenta al respecto: "Me dicen que no hubo ningún anuncio de boda en ningún momento". Y declara para finalizar: "Ella está súper integrada con la familia de Piqué y se lo pasaron súper bien".