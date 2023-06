El programa Así es la vida se estrenado este lunes consiguiendo hablar con Camilo Blanes, el hijo de Camilo Sesto, tras lo que mostraron preocupación por el estado en el que se encuentra: "Parecía no haber dormido durante días".

Camilo Sesto, cuyo nombre real era Camilo Blanes Cortés, fue un cantante, compositor y productor musical español nacido el 16 de septiembre de 1946 en Alcoy, Alicante. Es considerado uno de los artistas más influyentes y exitosos en la historia de la música en español.

Desde muy joven, Camilo Sesto mostró su talento musical. Aprendió a tocar el piano y comenzó a componer sus propias canciones. A los 16 años, se trasladó a Madrid en busca de oportunidades en la industria de la música. Allí, trabajó como cantante y compositor para otros artistas, pero su gran talento y carisma lo llevaron a iniciar su carrera como solista.

En 1970, Camilo lanzó su primer álbum homónimo, que fue un éxito inmediato. Su voz potente y emotiva, combinada con su habilidad para componer letras profundas y melódicas, capturó la atención del público y lo convirtió en una estrella en ascenso. Canciones como "Algo de mí" y "Amor amar" se convirtieron en clásicos y consolidaron su lugar en la música española.

A lo largo de su carrera, Camilo Sesto lanzó numerosos álbumes que alcanzaron grandes ventas y recibieron elogios de la crítica. Su estilo musical abarcaba géneros como la balada romántica, el pop y el rock, lo que le permitió llegar a un público diverso. Sus canciones trataban temas profundos como el amor, la pérdida y la introspección, y resonaron con la audiencia.

Uno de los aspectos más destacados de la carrera de Camilo Sesto fue su habilidad como compositor. Escribió la mayoría de sus canciones, lo que le permitió expresar sus sentimientos y emociones de manera auténtica. Sus letras profundas y su capacidad para conectar con el público lo convirtieron en un referente en la música romántica.

Además de su éxito en España, Camilo Sesto logró internacionalizar su carrera. Sus álbumes fueron lanzados en países de habla hispana y se convirtieron en éxito en América Latina, Estados Unidos y otros países de Europa. Realizó giras por todo el mundo y conquistó audiencias con su poderosa voz y su carisma en el escenario.

La trayectoria de Camilo Sesto también incluyó incursiones en el teatro musical, participando en producciones como "Jesucristo Superstar" y "El fantasma de la ópera". Su versatilidad artística y su talento interpretativo le permitieron brillar en diferentes facetas de las artes escénicas.

A lo largo de su carrera, Camilo Sesto recibió numerosos premios y reconocimientos por su contribución a la música. Ganó varios Discos de Oro y Platino, y fue reconocido con el Premio Ondas y el Premio Grammy Latino a la Excelencia Musical. Su legado musical sigue vivo hasta el día de hoy, y sus canciones continúan siendo interpretadas y recordadas por nuevas generaciones de artistas.

Fallecimiento

El 8 de septiembre de 2019, Camilo Sesto falleció a los 72 años en Madrid, dejando un legado imborrable en la música en español. Su voz inconfundible y sus composiciones. Su hijo, Camilo Blanes, heredó una de sus casas. Y desde hace unas semanas preocupa mucho el estado de salud de Camilín.

Para estrenarse en Telecinco, Así es la vida ha conseguido hablar con Camilín, pero como aseguraron en el programa "parecía no haber dormido durante días". También aseguraron que "estaba poco aseado". De hecho, el espacio decidió no emitir algunas de las imágenes que habían grabado por no considerarlas apropiadas.