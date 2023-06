Sofía Suescun ha vivido unas horas de auténtica tensión. Se encontraba en Valencia de escapada con su chico, Kiko Jiménez, cuando recibió la llamada de su madre, Mayte Galdeano, alarmada porque no le quedaba medicación y no la encontraba en ninguna farmacia. La influencer anuló sus planes y regresó a Madrid para ayudar a su madre, que padece un cáncer que mantiene a raya a base de mediación. “No me puedo creer lo que está pasando. Nos estamos volviendo de urgencia a Madrid por algo muy grave. Ahora mismo mi prioridad es llegar a casa cuanto antes", comentó.

Aprovechó el tirón de las redes sociales para pedir ayuda a sus fans para que la ayudasen a encontrar la medicación. “Le quedan seis cápsulas y son dos por día, por lo que tendría para tres días. Me estáis escribiendo en masa muchos con que no la encontráis en ninguna parte y otros me dais puntos concretos donde todavía queda stock, pero si no se suministra a farmacias desde el 14 de mayo como habéis escuchado en la llamada…”, iba informando la Suescun a sus seguidores.

De hecho, también ha usado sus redes para mostrar a sus seguidores un bulto que le tiene preocupada. La influencer ha amanecido con un bulto cerca del ojo. La ganadora de ‘Supervivientes’ y ‘Gran Hermano’ jamás había tenido nada parecido. Ante el desconocimiento de lo sucedido y algo preocupada por la protuberancia que le ha crecido, pide ayuda a sus seguidores.

“Me ha salido esto y no entiendo nada”, dice a través de sus redes sociales mientras enseña el bulto que le ha salido junto al ojo. Este se sitúa en la zona de la ojera, la cual se muestra ligeramente enrojecida. Tiene carácter uniforme y, más allá de su carácter estético, no parece estar causando a Sofía ninguna otra molestia (o al menos por el momento ella no las ha descrito). Ha decidido pedir ayuda y consejo a sus seguidores. A través de sus redes sociales, la de Pamplona ha habilitado una cajita de preguntas y respuestas con el objetivo de encontrar algo de luz y conocer más acerca de la posible causa y origen de este bulto.

Sofía Suescun nació en Pamplona en 1996. Se hizo famosa en 2015 tras ganar "Gran Hermano 16. Posteriormente participó como tronista y asesora en "Mujeres y hombres y viceversa". Fue entonces cuando se adentró en el "Universo Sálvame". En 2018 participó en "Supervivientes", y nuevamente volvió a alzarse como vencedora. Desde entonces y hasta hace unos meses fue una habitual en los platós de Telecinco.

Sin embargo, de un tiempo para acá, no ha vuelto a aparecer en Telecinco, aunque sí ha sido imagen de numerosas campañas con diferentes marcas y compañías.