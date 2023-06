Surrealista lo que ha pasado esta mañana. Nacho Abad ha tenido que detener su sección de sucesos para presenciar un extraño mensaje por parte de una denunciante que entraba en directo para contar su historia.

Y es que la Guardia Civil ha detenido en Roquetas de Mar (Almería) a una figura de las redes sociales con más de 45.000 seguidores en una conocida red social por abusar sexualmente de un amiga mientras dormía, grabarlo y colgar en su perfil videos mientras besaba y realizaba tocamientos a esta persona.

La víctima denunció estos hechos en dependencias de la Guardia Civil en la provincia de Guadalajara, cuyos efectivos alertaron a los agentes de Roquetas de Mar en Almería, donde residía la presunta autora de los hechos.

En su manifestación, la víctima puso en conocimiento de la Guardia Civil que estaba durmiendo en el domicilio de una conocida ubicado en la localidad almeriense y cuando despertó y vio que la otra persona estaba realizando tocamientos huyó rápidamente.

Tanto los agentes como la víctima comprobaron que mientras ella había estado durmiendo, había sido grabada recibiendo besos y tocamientos sin su consentimiento.

La presunta autora de los hechos subió a su perfil de una conocida red social los videos donde besaba a la víctima y a un grupo privado de otra red social los tocamientos sexuales. Además, la víctima también recibió a través de mensajería telefónica insultos y amenazas por parte de la autora, según la Benemérita.

Tras verificar que los videos fueron publicados en redes sociales, los agentes de la Guardia Civil detuvieron en Roquetas de Mar a esta "influencer", la cual ya contaba con antecedentes y denuncias previas por acoso en redes sociales.

Se le atribuyen presuntos delitos de agresión sexual, revelación de secreto y amenazas, siendo las diligencias instruidas al Decanato de loa Juzgados del partido judicial de Roquetas de Mar.

Pues precisamente una de las denunciantes de "Maeb" ha entrado en directo a dar su versión en el programa de Nacho Abad, cuando de repente ha sucedido lo siguiente. Abad presentó a la Tiktoker, llamada "Luisa" y a Maeb, "una estrella de la red social". Luisa Garrido, pensando que Abad se había referido a ella como estrella, le corrigió: "yo no soy ninguna estrella, yo creo en la justicia". El periodista la cortó rápido y le rebatió: "Creo que me has entendido mal, me refería a que la estrella es Maeb". En ese momento, llega el momento extraño. Garrido, ni corta ni perezosa, le replica entre risas: "Ay, lo siento Nacho, te amo", palabras que dejaron mudos a los presentes.