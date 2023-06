Coincidiendo con el centenario de su nacimiento, Lola Flores está más viva que nunca; a la inauguración de su museo en su tierra, Jerez de la Frontera, se unen los reconocimientos que 'La faraona' ha recibido en los últimos tiempos, entre los que se encuentran el título de 'Hija Predilecta' de Andalucía o el premio MADO 2023 a título póstumo por su apoyo y el cariño que siempre demostró al colectivo LGTBI.

Un galardón que ha recibido en su nombre una emocionada Lolita Flores este lunes en Madrid, incapaz de contener las lágrimas al ver un vídeo con alguno de los momentos más recordados de su madre; una persona avanzada a su tiempo que como ha asegurado su hija "siempre miraba a la gente que tenía buen corazón, nos educó queriendo a este colectivo, que siempre estuvo en mi casa". "Mi madre lo recibiría con todo el amor del mundo, nos enseñó a mi y a mis hermanos a quereros, miraros, respetaros, sois seres muy sensibles, con mucho corazón, no tenéis que mirar para atrás ni para coger impulso, para adelante siempre" ha continuado su discurso, accidentado porque de los nervios y la emoción a la artista se le ha caído el premio al suelo y se le ha roto.

Un momento que ha solventado con muchas tablas, asegurando que aunque no es homosexual -"en mi familia tengo LGTBI, yo no" ha explicado- le hubiera ido mejor en el amor si le gustasen las mujeres: "Hubiera estado mejor que ahora que no tengo novio... de verdad ¡qué difícil" ha confesado entre risas.

"Los artistas les debemos mucho a este colectivo, ella estaría muy orgullosa y si pudiese estar aquí para recogerlo diría '¡qué alegría que mis mariquitas me han dado el premio!'" nos ha contado, revelando que al igual que el resto de reconocimientos que ha recibido su madre éste irá a "su museo de Jerez", para que los puedan ver sus incondicionales.

Lola Flores fue una de las mejores amigas que tuvo Carmen Sevilla, y tanto es así que la presentadora del 'Telecupón' fue la madrina de bautismo de Rosario Flores. Por ello, y tras el empeoramiento de salud de la artista, que este domingo habría sido ingresada en la planta de cuidados paliativos de la Fundación Jiménez Díaz, imposible no preguntar a Lolita si sabe algo o si ha podido hablar con Augustó Algueró.

"Lo siento" ha respondido muy afectada, respetando el hermetismo con el que el hijo de Carmen lleva este delicado trance de salud de su madre y evitando revelar si estaba al tanto de su gravedad.