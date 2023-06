El reality por excelencia llega a su fin. La audiencia de 'Supervivientes 2023' elegirá muy pronto al ganador de esta última edición y lo cierto es que muchos ya tienes sus quinielas

Adara Molinero, Asraf Beno, Bosco Martínez Bordiù y Jonan Wiergo están en la recta final de 'Supervivientes 2023'. Adara y Jonan llegan al cierre del concurso como finalistas y Asraf y Bosco todavía tienen que esperar a la decisión de la audiencia para saber quién de ellos es el tercer finalista. Y con la vuelta a la realidad podrán ponerse cara a cara con sus cuentas pendientes, con las personas con las que dentro han tenido enfrentamientos o todo lo contrario.

Adara y Jonan, siendo ya finalistas, durante el 'Conexión Honduras' ya han empezado a ponerse delante de estas cuentas pendientes e intentaron lanzar puentes con algunos de sus excompañeras. Ella lo hizo con Diego Pérez, con el que no tuvo una buena convivencia y, finalmente se dieron un abrazo como señal de lo que pasó en Honduras, allí se queda.

No tan bien le fue a Jonan, que se encontró con una Raquel Mosquera que tenía mucho que decirle y reprocharle, con la que terminó llorando y no llegó a la esperada reconciliación.

Problema de salud de Alma Bollo

Alma Bollo ha querido compartir con sus seguidores la última hora de su estado de salud. La superviviente tiene problemas estomacales, que le han impedido perder tanto peso como el resto de sus compañeros en el reality:

"Ya estoy en Sevilla, no con la misma alegría con la que me monté en el AVE para venir, la verdad. Ya sabéis los que me seguíais de antes y los que no, lo vuelvo a contar, que yo tenía muchos problemas de estómago. Me fui a la Isla con ellos y ahora he vuelto con más", comienza diciendo en las stories de su Instagram.

"He oído muchos comentarios de que salía más gorda o con barriga. Yo la barriga la tenía así por muchos problemas que tengo. Allí me detectan que tengo colon irritable y de hecho me tratan para ello porque yo estuve muy mala". "El caso es que ya tengo cita con la internista. Mañana voy a la internista para que me diga las pruebas que tengo que hacerme y así derivarme al digestivo para empezar a tomar los tratamientos correspondientes. Sé que uno de los tratamientos a los que me tengo que someter es el de la Helicobacter pylori", explica. "Es una bacteria, que me han dicho personas que son médicas, que no te permite adelgazar tanto. Te hace estar hinchada todo el rato. Así es como me encuentro hoy. Hoy es uno de los peores días de hinchazón y de dolor. Me encuentro, muy, muy, muy, mal".

"Os enseñaría una foto de la barriga, pero me da hasta vergüenza", termina diciendo la hija de Raquel Bollo.