First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal. Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y es que algunas historias son tan asombrosas que cuesta creer que sean verdad.

Eloy ha sido militar y adiestrado canino durante unos años, pero cambió su vida y ahora es camarero. Viene de Córdoba y en el amor le ha ido regular, nunca ha tenido una relación seria. No sale mucho y no tiene oportunidad de conocer a muchas chicas. Busca a una chica normal, buena, cariñosa “no le voy a pedir más de lo que yo puedo ofrecer”. Físicamente no pide nada, pero sí que se cuide un poquito porque a él le gusta ir siempre impecable.

Mercedes, su cita, trabaja en el servicio doméstico y en hostelería. En el amor no le han respeto y lo que busca es un hombre fiel. Al ver a Eloy ha sentido que no le gustaba lo que veía y la cita ha comenzado con mucha tensión. A ella no le gusta los hombres sin pelo y le ha dado igual que su cita fuera de cerquita y también fuera camarero.

Mercedes y Eloy han comenzado mal porque a ella no le ha gustado físicamente y la cita ha comenzado muy despacito. Ella ha querido saber qué aficiones tenía su cita y al saber que no meditada ni creía en cosas espirituales, no se ha cortado un pelo y le ha dicho que no le gustaba nada “no me gustan los calvos”.

Eloy ha alucinado y le ha soltado un “tú tampoco me gustas, me gustan delgadas”. Mercedes le ha dicho que no quería continuar con la cita porque no estaba cómoda con él y Eloy le ha dicho que él también se quería ir. De hecho, no ha esperado a que Matías viniera a la mesa, se ha levantado y se ha marchado de la mesa “Me voy, no la soporto, no soporto su mala educación”.

Matías ha intentado saber qué había pasado y Mercedes le ha dicho que no se sentía incomoda porque no le gustaban los hombres sin pelo “a mí también me gustan las mujeres delgadas, pero eso no es motivo para no cenar con una persona y conocerla”. La actitud de Mercedes ha tensado por completo el ambiente, pero Eloy le ha dicho a Matías y a Laura que le gustaría volver otro día para conocer a otra chica. Ella también ha dicho que quería volver y ambos se han marchado por dónde han venido.