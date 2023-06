"No hay montaña suficientemente alta", dice "Ain't no mountain high enough", la canción de Marvin Gaye y Tammi Terrell, todo un canto al amor que Paz Padilla ha elegido para poner música a un vídeo en el que hace una auténtica declaración de amor a un exdirector de "Sálvame".

Paz Padilla comenzó en la televisión en 1994 gracias al programa "Genio y figura" de Antena 3, donde demostró sus dotes cómicas. Una programa que hizo de lanzadera para esta mujer que también presentó, entre otros, el programa "Inocente, inocente" en las televisiones autonómicas. Volvería a la televisión generalista en 1997 para ser colaboradora de "Crónicas Marcianas" en Telecinco, en el que estuvo trabajando durante varios años. Pero sin duda fue en Sálvame el programa en el que más tiempo estuvo, desde su lanzamiento en 2009 hasta el año pasado. Además de presentadora, Paz Padilla también ha trabajado como actriz, tanto en televisión como en el teatro. Así, logró éxito con "¡Ala..Dina! y "Mis adorables vecinos", mientras que últimamente se la había visto en "La que se avecina", donde interpreta el personaje de Chusa. Tras la cancelación de "Déjate querer", un talk show que no gozó del respaldo de la audiencia y que fue retirado de la parrilla tras solo unos episodios, Paz Padilla no se ha quedado de brazos cruzados. La actriz, que es toda una influencer, ha montado una agencia de publicidad junto a su hija y a otros socios. Pese a todo el trabajo que tiene, Paz Padilla aún tiene tiempo para viajar, disfrutar de su familia y amigos y compartir contenido en sus redes sociales. Ha sido, precisamente en su Instagram, donde ha hecho una auténtica declaración de amor a uno de sus amigos del alma, el exdirector de "Sálvame" David Valldeperas. "Mi mejor amigo, inseparable, nuestras almas están entrelazadas. Haría cualquier cosa por protegerle y ayudarle. Su felicidad es la mía. Orgullosa de todo lo que ha conseguido y me ha demostrado que la lealtad está por encima de todo. Sé que nunca me soltarás, llorarás conmigo y me curarás las heridas, y si hace falta me acompañarás a los infiernos", ha escrito, acompañando a un vídeo en el que ambos acaban fundiéndose en un abrazo. "Amigos así hay pocos. Cuídalo y quiérelo", "envidia sana", "qué maravilla de amistad", han aplaudido numerosos seguidores de la gaditana en Instagram.