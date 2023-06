No queda nada para el estreno de "Vaya vacaciones", el reality presentado por Luján Argüelles en Telecinco. Sin embargo, al haber sido grabado previamente, algunos de sus concursantes ya han dado cuenta de lo ocurrido y sus consecuencias. Y es que una de las concursantes ha mostrado en sus redes sociales los efectos del reality sobre su cuerpo: "Tengo una herida muy grande".

Tal y como explican en la cadena, se trata de un concurso en el que rostros muy conocidos de la televisión participarán en parejas y convivirán en un espectacular resort de lujo. Eso sí, las cosas podrían no ser del todo idílicas para ellos, ya que tendrán que enfrentarse a numerosos imprevistos. Diversión, emociones y grandes dosis de entretenimiento serán los principales ingredientes de este nuevo programa, producido por Cuarzo (Banijay Iberia), en el que "habrá giros inesperados". "Como en todas las vacaciones, situaciones imprevistas y numerosos momentos para el recuerdo, aunque nadie podrá predecir si serán buenos o no tanto", señala Mediaset en un comunicado. ‘¡Vaya vacaciones!’ comenzó a grabarse a principios de junio y ya parece haber finalizado, al menos las grabaciones, ya que sus concursantes confirmados están de vuelta en España.

Entre los concursantes confirmados se encuentran Miriam Corregüela e Isabel Hurtado, Javier Tudela y Makoke, Aguasantas y Juan José Peña, Marta Peñate y Tony Spina, Luna y Álex Zacharías, Cristina Porta y Jorge Pérez, Carmen Nadales y Rafa Martínez, y Rubén Shan y Carmen Pina.

"Voy a tener que tirar de bañador"

Y ha sido una de ellas, Cristina Porta, la que parece haber sufrido graves consecuencias de su paso por el reality, tal y como muestra en su Instagram. "Voy a tener que tirar de bañador porque me hice una herida en el abdomen muy grande y no quiero que me quede marca", explica la concursante de "Vaya vacaciones".

En otra de sus publicaciones muestra la herida, asegurando que "ya os contaré más adelante qué me pasó, me estoy poniendo el apósito varihesive ¿Alguien lo ha probado? ¿Me recomendáis otra cosa para cicatrizar rápido?".

Y es que parece que habrá que esperar a que se emita el programa para conocer qué es lo que le ha ocurrido a Cristina Porta.