Tan solo unos días después del final de 'Sálvame', Lidia Lozano ha reaparecido en un evento y ha querido explicar cómo está llevando que el programa haya terminado tras catorce años de emisión.

La colaboradora confiesa que por el momento, prefiere no estar en casa: "Ya lo dije siempre, que el día que me quedase en paro, que iba a estar todos los días en la calle y aquí estoy". Después de experimentar años muy duros pero también muy divertidos, Lidia ha decidido tomar un merecido descanso y reevaluar su futuro profesional. Aunque admite haber salido afectada de su último programa, también asegura haber disfrutado enormemente de esa etapa: "Sí, yo he salido muy tocada de ese programa pero he disfrutado tanto".

Incluso su marido, preocupado por su bienestar, le ha recomendado que se tome un tiempo para descansar y "redecorar primero su cabeza, luego su vida y luego su armario, que es un desastre". Lidia ha acogido con gratitud este consejo y planea aprovechar este período para cuidar de sí misma y recargar energías.

En este nuevo capítulo de su vida, la conocida periodista de televisión se centrará en dedicarse en Charly y también aprovechará para visitar a sus amigos: "Por eso, a cuidarlo un poquito". Además, ha revelado emocionada sus planes de viajar por España, ya que algunos de sus amigos han adquirido casas en diferentes lugares del país. "Abad se ha comprado una casa en Menorca, me iré a verle. Otro amigo se ha cogido una casa, a lo mejor me voy a hacer una ruta por España", comentó entusiasmada.

Carlota Corredera envía un contundente mensaje por el programa de Sálvame en Netflix: "Más tarde o más pronto"

Tres días después del final de 'Sálvame', Carlota Corredera ha roto su silencio. La presentadora -que abandonó el programa en abril de 2022 y se convirtió en una de las grandes ausencias en su adiós a la audiencia el pasado viernes- ha reaparecido en la première de la última entrega de la saga 'Indiana Jones' y, como no podía ser de otra manera tratándose de una película de acción, ha hablado del emocionante fin de la que sin duda ha sido la mayor aventura de su vida.

"Es raro, pero tengo muy buen sabor de boca, ha sido un programa súper chulo en el que se ha purificado todo con el fuego y encima han contado que Sálvame seguirá en Netflix. Es un bombazo y me alegro muchísimo por ellos" ha revelado.

Un adiós que ella ha vivido desde la distancia y que, como reconoce, no pudo ver en directo: "He visto trocitos en diferido, es verdad que al final el directo me cuesta un poco, me da mucha penita pero bueno, que ya está".

"Hay que ver ese Netflix, a ver con que nos sorprenden porque 'Sálvame' sigue siendo una caja de sorpresas, me encanta" ha añadido, adelantando que aunque no puede contar cómo será esta nueva etapa del programa en la plataforma -en la que Belén Esteban, Kiko Matamoros, María Patiño, Lydia Lozano, Kiko Hernández y Chelo García-Cortés van a conquistar América con sus 'locuras- está convencida de que "vamos a disfrutar muchísimo". "Solamente hay que ver la repercusión del teaser (que acumula ya varios millones de visualizaciones en Netflix) verles llegar y desembarcar allí es una maravilla" aplaude.