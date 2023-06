La guerra sucia para intentar salvar a determinados concursantes de Supervivientes parece no tener fin. Si ya hace semanas que se viene hablando de ella, las acusaciones cruzadas se han intensificado ahora que ya casi no queda nada para el final del reality de Telecinco.

Los seguidores de Adara y los seguidores de Asraf se están lanzando acusaciones cruzadas sobre el recurso a tretas y trampas para inflar las votaciones a su antojo. Y en ese cruce de acusaciones ha salido salpicado, en las últimas horas, un rostro muy famosos de los platós de Telecinco.

Los asrafistas abrieron fuego duramente hace días señalando una supuesta trama de robo de datos de cuentas de Mitele para suplantar a otros usuarios y votar por ellos para salvar a Adara. Hay afectados que aseguraron haber llevado la denuncia a comisaía y Dareol Rewind, un youtuber especializado en el mundo del corazón y los realities televisivos, apoyó estas denuncias ejerciendo de altavoz.

Se trata, en este caso, de un paso más, puesto que apuntan a un "grave delito" de sustracción de datos, respecto al que Mediaset o Mitele por ahora no se han pronunciado respecto a si se ha producido y, en tal caso, el alcance que haya tenido. Los denunciantes hablan de más de 20.000 cuentas de Mitele supuestamente robadas, con listados de usuarios circulando, según ellos, en los foros de adaristas.

Sin embargo, desde el sector de seguidores de Adara se ha respondido en las últimas horas para tratar de señalar a los seguidores de Asraf y apuntar a otras tretas en las votaciones. En su caso, no se trataría de ningún delito, pero sí de viciar el sistema de votaciones de Mitele para que una persona pueda votar varias veces por su concursante e incluso hacerlo "dos veces por minuto".

Lo más llamativo es que han involucrado en este asunto a Isa Pantoja, la novia de Asraf. Si primero circularon un vídeo antiguo de ella con un seguidor de Asraf que anima a votar varias veces por cada usuario y enseña cómo hacerlo, ahora también están compartiendo pantallazos en un mismo sentido.

"Parece que la pareja famosa de uno de los nominados, con miles de seguidores, lleva promocionando en redes, desde hace días, una forma de votar que, en su caso, por su parentesco y quién es, no me parece de recibo, me parece un abuso de... Espero se salve Bosco, porque si no....", replicaba una seguidora del programa a la cuenta oficial de Supervivientes acompañando unos pantallazos que involucran a Isa P.

Parece que la pareja famosa de uno de los nominados, con miles de seguidores, lleva promocionando en redes, desde hace días, una forma de votar, que en su caso, por su parentesco y quién es, no me parece de recibo, me parece un abuso de ... espero se salve Bosco porque sino.... pic.twitter.com/v5aQA858Ng — m.mane (@detodounpokitto) June 28, 2023

Otra usuaria apunta, sin dejar de criticarlo, a que es una práctica extendida. "Ya. A mí también me parece fatal. Yo tengo mi favorito y solo he votado una vez. Pero al final los familiares de todos ellos están utilizando la misma estrategia", afirma.

Dado el alto nivel del cruce de acusaciones es de esperar que, sea cual sea el resultado de la final de Supervivientes, por un lado o por otro habrá polémica.