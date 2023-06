Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

Una de las concursantes estrella de la edición es Adara Molinero, uno de los nombres que suena para ganar. Durante sue stancia en el programam son los muchos los espectadores que han esperado que la celebritie encontrara en el amor en el reality. Lo que sí parece que ha descubierto es a una persona afín en Bosco, con el que habría tenido una noche de pasión tras ser evacuados de Honduras y antes de vovler a España. Es cierto que en las emisiones de los últimos días, ya viviendo en la casa de Guadalix donde permanecen antes de concoerse el ganador de esta noche, ha habido más feeling entre los dos. En la última gala, el sobrino de Pocholo ya declaró que “las mejores noches que he dormido en Honduras siempre han sido con Adara”.

Jonan Wiergo, Bosco Martínez Bordiú, Asraf Beno o Adara Molinero se proclamarán el próximo jueves 29 de junio, ganadores de 'Supervivientes 2023'. Tras más de cien días de aventura, el reality llega a su fin, y solo uno de ellos se hará con la victoria.

La vida de los supervivientes cambiará para siempre, y por ello, un equipo de profesionales ha visitado la casa en la que habitan hasta el gran día para ofrecerles un cambio de look. Los concursantes han sido atendidos por una masajista profesional y por un experto peluquero que ha dejado a Jonan, Bosco, Adara y Asraf listos para el gran día.

Bosco: "Hablando de Adara, pues la verdad es qué...digamos qué me pongo feliz cuándo la veo sonreír" jaja



Hace unos días para Adara...Bosco (tenía platillos en su cabeza). Adara va a hace TODO lo qué haga falta con tal de qué Asraf...no llege a la final.#Supervientes2023 pic.twitter.com/hGIkiRGDUF — LIBRA (@FBI95366692) 26 de junio de 2023

Problema de salud de Alma Bollo

Alma Bollo ha querido compartir con sus seguidores la última hora de su estado de salud. La superviviente tiene problemas estomacales, que le han impedido perder tanto peso como el resto de sus compañeros en el reality:

"Ya estoy en Sevilla, no con la misma alegría con la que me monté en el AVE para venir, la verdad. Ya sabéis los que me seguíais de antes y los que no, lo vuelvo a contar, que yo tenía muchos problemas de estómago. Me fui a la Isla con ellos y ahora he vuelto con más", comienza diciendo en las stories de su Instagram.

"He oído muchos comentarios de que salía más gorda o con barriga. Yo la barriga la tenía así por muchos problemas que tengo. Allí me detectan que tengo colon irritable y de hecho me tratan para ello porque yo estuve muy mala". "El caso es que ya tengo cita con la internista. Mañana voy a la internista para que me diga las pruebas que tengo que hacerme y así derivarme al digestivo para empezar a tomar los tratamientos correspondientes. Sé que uno de los tratamientos a los que me tengo que someter es el de la Helicobacter pylori", explica. "Es una bacteria, que me han dicho personas que son médicas, que no te permite adelgazar tanto. Te hace estar hinchada todo el rato. Así es como me encuentro hoy. Hoy es uno de los peores días de hinchazón y de dolor. Me encuentro, muy, muy, muy, mal"