Cazados: pillan a Isa P pidiendo hacer trampas para decidir Supervivientes

¡Pim, pam, pum! Zasca por aquí, bombazo por allá, y acusación por el otro lado. Si alguien está involucrado o muy metido en lo que está pasando en Supervivientes 2023, es difícil que no le pille el fuego cruzado. La batalla se ha intensificado con la final a la vuelta de la esquina.

Especialmente llamativas se han vuelto las acusaciones sobre manipulación y trampas entre diferentes sectores. Se acusan mutuamente de intentar inclinar el resultado del reality de Telecinco con tretas en las votaciones. Las denuncias han llegado hasta tal punto que hay quienes han apuntado a la comisión de un supuesto "grave delito" en la guerra sucia por manipular el resultado de las votaciones del público.

Hay quienes, apoyados incluso por Dareol Rewind, un youtuber especializado en el mundo de los realities y Telecinco, han denunciado públicamente que les han robado los datos de sus cuentas de Mitele, la plataforma digital de Mediaset a través de la que se vota, para ser suplantados y votar a favor de una concursante. Estas acusaciones se han vertido, sobre todo, desde el sector que apoya a Asraf y señalando a parte de la amplia masa de seguidores que acumula Adara.

En cualquier caso, hay afectados por esta práctica que ya aseguran haber tramitado la denuncia en comisaría adjuntando las consiguientes pruebas. Entre las mismas, está el aviso que les saltó de que ya habían votado cuando no lo habían hecho ellos o pantallazos de supuestas conversaciones en Telegram de grupos de adaristas en los que hablan de un listado de datos de más de 20.000 cuentas de Mitele con las que votar.

Hay quienes afirman haber encontrado su propia dirección de correo electrónico en el listado. "La responsable de nuestras cuentas y correo es Mitele, lo de que sea para votar a Adara lo dicen los mismos adaristas y hay vídeos,conversaciones y pruebas; se han presentado con la denuncia, pero la que deja esa brecha es Mitele y punto. Todo claro", ha defendido una telespectadora que asegura haber sido víctima del supuesto robo.

Acusaciones de "grave delito" y defensa de los adaristas

Pero los adaristas se están defendiendo. En primer lugar, piden que se pruebe que es cierto ese robo de cuentas. Pero, además, algunos de ellos han asegurado que también sus cuentas han sido sustraídas. Igualmente, han señalado a personas que han hecho campaña a favor de Asraf que llaman o han llamado en su momento a recurrir a tretas como votar varias veces con una misma cuenta de Mitele engañando al sistema.

Y en este punto hay quienes han sacado a relucir ahora un vídeo antiguo de un directo de TikTok de Isa Pantoja, novia de Asraf. De alguna manera, la señalan por participar en ese documento audiovisual en el que se anima a votar varias veces con una cuenta.

Esto se puede permitir??? 😱💣💥🐍🏝 @Supervivientes @BulldogTV_ES



Que la novia de un concursante como muchísimos seguidores y mucho fandon, explique e incite a cómo se hace fraude en el voto es para hacerlo mirar y tomar medidas. pic.twitter.com/hYKkhCs3ai — Amor Romeira (@AmorRomeira) June 18, 2023

Si bien es cierto que no es Isa P la que hace esa consideración de inicio, sino otra persona que le acompaña en el directo y que es un declarado asrafista. "Quien no sepa votar más de una vez, que me mande un mensaje por Twitter, y le explico cómo votar más de una vez, que se puede", señala quien le acompaña en el video. "Sí, querer es poder", apostilla Isa P. "¡Incluso se puede votar dos veces por minuto!", asegura su compañero de directo.

Aunque, seguidamente, Isa P trata de arreglarlo con cierto arrepentimiento. "No, pero ya está, no digas más. Eso no, retrocedemos y borramos...", asegura. Aún así, el hombre del directo insiste después en que se puede votar dos veces por persona para salvar a Asraf.