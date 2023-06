Lolita Flores también se ha pronunciado sobre la muerte de Carmen Sevilla. La jurado de 'Tu cara me suena' ha sorprendido a muchas personas a la hora de desvelar cuando fue la última vez que habló con la artista en unas declaraciones realizadas en la presentación del primer libro de Elena Furiase.

"Yo me despedí de ella cuando me tuve que despedir, hace 13 o 14 años, hablé con ella por teléfono y fue la última vez que hablé con ella, yo sabía que estaba malita", aseguró la artista, añadiendo también que le ha echado mucho de menos: "Ha sido un palo saber que se ha ido, yo respeto absolutamente todo y no voy a decir nada".

Previamente a estas declaraciones, Lolita también se despidió de la cantante a través de una publicación que subió a su cuenta de Instagram: "Te has ido, en silencio, tengo que agradecerte tantas cosas, Carmen".

"Desde que era una niña, me descubriste América y estuviste a nuestro lado. A mi lado en los momentos más difíciles y más bonitos de mi vida. Ya te echaba de menos hace tiempo, pero ahora sé que te has ido y es un palo muy grande. Siempre fuiste de mi familia así lo decía mi madre, tu amiga del alma. Ahora ya estaréis juntas de nuevo", continuó Lolita.

"Carmen de España, Carmen mi amiga, Carmen del mundo, una estrella como tú es muy difícil que se apague, te quiero y te querré, lo siento mucho, Augusto Algeró. Muchísimo, y tú lo sabes, te daría un abrazo largo y un beso gigante. Se te va tu madre, para el mundo CARMEN SEVILLA única e irrepetible. Descansa, Carmen. Descansa", sentenció la actriz.