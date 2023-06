Los fans de la cantante Ana Mena han mostrado preocupación por el estado de salud de la artista tras cancelar un concierto. Fue la propia cantante quien explicó lo ocurrido a través de sus redes: "He ido a dos médicos esta tarde".

Ana Mena es una talentosa cantante y actriz española que ha logrado destacarse en la industria musical. Nacida el 25 de febrero de 1997 en Estepona, Málaga, comenzó su carrera artística desde muy joven y ha ganado reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional.

Ana Mena mostró su pasión por el canto y la actuación desde temprana edad. Esta experiencia la motivó a seguir persiguiendo su sueño de convertirse en una artista profesional.

En 2016, Ana Mena lanzó su primer sencillo titulado "No Soy Como Tú Crees", que se convirtió en un éxito instantáneo en España. Esta canción la posicionó en el panorama musical y llamó la atención de la industria. Desde entonces, ha lanzado una serie de éxitos que han llegado a los primeros puestos de las listas de música.

La carrera musical de Ana Mena ha sido marcada por diversas colaboraciones con artistas reconocidos. Estas colaboraciones han ampliado su exposición internacional y han demostrado su habilidad para fusionar diferentes géneros musicales, desde el pop hasta el reguetón y el trap.

Además de su éxito en la música, Ana Mena también ha incursionado en el mundo de la actuación.

Ana Mena no solo destaca por su talento, sino también por su autenticidad y carisma. A través de sus redes sociales, comparte su día a día con sus seguidores y muestra su personalidad cercana y amigable. Su estilo único y su voz inconfundible la han convertido en un referente para muchos jóvenes que encuentran en ella inspiración y admiración.

Gira

Actualmente se encuentra en plena gira, pero un problema de salud le ha obligado a parar en seco, cancelando un concierto en Burgos. Tal y como explicó en sus redes "hace unas semanas ya empecé a arrastrar una afonía que he ido más o menos solventando". Sin embargo, "cuando me he levantado esta semana mi garganta ya no respondía, he ido a dos médicos esta tarde y todos me han recomendado reposo de voz y seguir con el tratamiento".