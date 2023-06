Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

Jonan Wiergo, Bosco Martínez Bordiú, Asraf Beno o Adara Molinero se proclamarán hoy jueves 29 de junio, ganadores de 'Supervivientes 2023'. Tras más de cien días de aventura, el reality llega a su fin, y solo uno de ellos se hará con la victoria.

La vida de los supervivientes cambiará para siempre, y por ello, un equipo de profesionales ha visitado la casa en la que habitan hasta el gran día para ofrecerles un cambio de look. Los concursantes han sido atendidos por una masajista profesional y por un experto peluquero que ha dejado a Jonan, Bosco, Adara y Asraf listos para el gran día. Y lo cierto es que muchos ya tienes sus quinielas.

Siempre, en las grandes finales, el ganador de la edición anterior es el encargado de dar el chequee al afortunado que se alza con la victoria. sin embargo, el año pasado, Olga Moreno, ganadora de la edición de 2021 no acudió a entregar el premio a Alejandro Nieto. Las razones eran obvias, el documental de rocío Carrasco y los ataques que sufría Antonio David, que además salía en ese momento con Marta Riesco fueron razones más que de sobra para no querer participar. Pues bien, parece que este añoAlejandror Nieto tampoco acudirá al plato a cumplir con su cometido de ex campeón. "No se ha llegado a un acuerdo y no voy a ir, aunque les deseo a todos que gane el mejor", explicaba.

Alejandro, además, podría haber sufrido un duro revés sentimental tal y como explican desde el programa de mtmad En todas las salas, mientras estuvo como 'fantasma del pasado' en esta edición de Supervivientes.. "Javier de Hoyos ha traído el salsazo de la semana al programa. Tania Medina habría sido infiel a Alejandro Nieto mientras él estaba en ‘Supervivientes’ como fantasma del pasado. A lo largo de su relación, la pareja acumula un extenso historial de rumores de infidelidad por parte de la canaria, pero parece que ahora estas informaciones son más contundentes que nunca. Nuestro colaborador hace referencia a unas imágenes que se están moviendo en el mercado en las que aparecería la canaria besándose con un chico en la ausencia del andaluz. Tras la trayectoria que ha tenido la pareja y la reacción que ha mostrado siempre Alejandro cuando han saltado a la palestra este tipo de informaciones, los colaboradores tienen claro que esta información no le va a sentar nada bien".