Después de una noche llena de sorpresas y emociones llegaba el momento más esperado de la edición. Laura Madrueño entraba en plató para acompañar a Carlos Sobera y lo hacía con el talón de 200.000 euros que iba a conquistar el ganador.

El presentador cogía la mano a los dos finalistas, Bosco y Adara, para comunicar la decisión de la audiencia: "Los espectadores de 'Supervivientes 2023' han decidido que el ganador de esta magnífica edición y del premio de 200.000 euros sea... ¡Bosco!"

El sobrino de Pocholo lo celebraba por todo lo alto y todos sus excompañeros y familiares corrían a abrazarle al centro del plató. Después de compartir la emoción con todos ellos, se recorría el plató saludando a todo el público. Carlos Sobera y Laura Madrueño le hacían entrega del premio y la celebración continuaba con todo el plató cantando al unísono: "¡Sí se puede! ¡Sí se puede!". Y, al fin, pronunciaba sus primeras palabras como ganador de 'Supervivientes 2023': "La verdad que ha sido increíble. Ha sido increíblemente increíble. Ha sido una cosa muy particular, que me ha ayudado muchísimo y la verdad que es un sueño. Estoy a tope. Se lo quiero dedicar a todos mis compañeros y a todo el mundo que ha venido hoy aquí".

La emoción de Laura Madrueño

Arrancaba la gran final de 'Supervivientes' y lo hacía con Carlos Sobera inaugurándola desde plató y dando la bienvenida a todos los exconcursantes. Pero aún no estaban todos: "Estamos casi todos. Solamente nos falta ella. El alma de Honduras, mi querida compañera, Laura Madrueño".

Con la mejor de sus sonrisas y enfundada en un largo vestido azul, la presentadora aparecía por el pantallón. Según avanzaba por el plató, no podía contener la emoción hasta abrazar a su compañero: "Un placer encontrarte y abrazarte después de tanto tiempo". "No me lo creo... Estar aquí, en mi casa... Qué emoción veros a todos aquí", comenzaba mientras todo el público la ovacionaba. "Mira la gente cómo está contigo", comentaba entonces Sobera. "¿Te acuerdas cuando te decíamos que menudo descomunal trabajo estabas haciendo? Esta es la prueba de que lo hacías".

Y, tras los primeros momentos de lágrimas, Laura nos contaba lo que esta experiencia ha supuesto para ella: "He pasado por muchas fases. Ha sido un viaje vital, también somos supervivientes los que estamos allí trabajando sin quitaros ningún mérito, por supuesto", decía mientras miraba a todos los concursantes.