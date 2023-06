Antes de terminar El Intermedio, El Gran Wyoming quiere aprovechar el momento para dar "una buena y una mala noticia": "Empezaré por la buena, este año la actualidad política está tan candente que El Intermedio seguirá hasta el 24 de julio, tras las elecciones".

"La mala noticia es que yo no estaré en estos programas de julio", cuenta el presentador, que manda un mensaje al público: "Entiendo vuestra desolación, pero no me queda otro remedio, sé que necesitáis un líder de opinión que os ilumine". Por eso, El Gran Wyoming anuncia que Dani Mateo cumplirá "su sueño" y se sentará en la silla del presentador para sustituirlo durante estas semanas.

"Para los tres es un honor la confianza que depositas en nosotros", destaca Dani Mateo a Wyoming, quien confiesa que, como no se fía mucho de Dani Mateo, Sandra Sabatés y Cristina Gallego, ha buscado "a una persona de confianza para no dejarlos solos": Héctor de Miguel. ¿Y quién es? Pues nada más y nada menos que el humorista conocido como Quequé.

Sálvame era solo el principio, estos son todos los programas que se han cancelado en Telecinco

La cancelación de Sálvame cayó como un tsunami entre los espectadores de Telecinco. El programa que llevaba catorce años en antena se despedía para dejar paso a nuevos programas como Así es la vida, que se emitirá durante todo el verano, y TardeAR, la nueva aventura de Ana Rosa Quintana. Pero no han sido las únicas cancelaciones de la cadena, que estrenará en septiembre una programación casi totalmente renovada.

Sálvame es un programa de televisión español que se emite en Telecinco. Comenzó su transmisión en 2006 y desde entonces se ha convertido en uno de los programas de entretenimiento más populares y controvertidos de la televisión española. El programa se centra en el chisme y la actualidad del corazón, y su formato ha sido imitado por otros programas en todo el mundo. El éxito de Sálvame se debe en parte a su formato único, que combina un enfoque en la actualidad del corazón con un estilo de debate apasionado y a veces controvertido. Los presentadores y colaboradores del programa son conocidos por su estilo directo y su habilidad para generar discusiones polémicas. Además, el programa también incluye secciones en vivo desde la calle y entrevistas con famosos y expertos en diversos temas.

El equipo de presentadores de Sálvame está compuesto por un grupo diverso de personalidades, desde periodistas y presentadores hasta actores y personalidades de la televisión. Estos presentadores y colaboradores son conocidos por su enfoque en la actualidad del corazón y su habilidad para generar discusiones apasionadas. A lo largo de los años, Sálvame ha sido objeto de controversia debido a su enfoque en la vida privada de las celebridades y a la forma en que se aborda el chisme y la actualidad del corazón. Muchos críticos argumentan que el programa es sensacionalista y explota la vida privada de las personas para aumentar su audiencia. Sin embargo, otros defensores argumentan que Sálvame ofrece una perspectiva única en la actualidad del corazón y es un reflejo de la cultura popular.

A pesar de las críticas, Sálvame sigue siendo uno de los programas más exitosos de Telecinco. Cada día, millones de espectadores sintonizan para escuchar las últimas noticias y discutir los temas más candentes de la actualidad del corazón. Además, el programa ha dado lugar a muchos spin-off y programas relacionados, incluyendo el reality show "Gran Hermano VIP". Hace unos días que el programa se despidió para siempre, pero anunció que su espíritu continuaría en Netflix.

Sandra Barneda

Otro de los programas que dirá adiós la próxima temporada es el Deluxe, que todavía se alargará hasta mediados de julio, pero que será sustituido por otro programa presentado por Sandra Barneda. Esto respecto a La Fábrica de la Tele como productora. También se había anunciado que no iban a renovar Focus, otro de los programas que esta productora tiene en Cuatro, pero al final sí será renovado.

Las cancelaciones también llegarán a los concursos, Reacción en cadena ha dejado ya las grabaciones y se emitirá durante todo el verano, pero no volverá en septiembre.