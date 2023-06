Marta Riesco pasó de tenerlo casi todo a no tener casi nada. La reportera trabajaba en Telecinco y tenía una relación que muchos creían irrompible, pero todo fue truncándose. El detonante fue una rueda de prensa de José Ortega Cano donde la reportera, que trabajaba para el programa Fiesta que presenta Emma García en Telecinco tuvo un encontronazo con la reportera de otro programa de la cadena. La cosa no salió nada bien, hubo cruce de acusaciones y Marta Riesco llegó a pedir ayuda a los directivos de la cadena. También quiso tomarse la justicia por su mano y amenazó con hablar sobre algunas de las caras más conocidas de Telecinco. Finalmente, y tras una baja médica de unas semanas, la reportera volvió a su programa. Pero no le duró mucho, a la semana fue despedida.

Marta Riesco se refugió entonces en su novio, Antonio David, y explotó su trabajo como influencer. Pero las cosas malas nunca vienen solas, y hace unos días la pareja se rompió. La reportera culpó de su ruptura a Rocío Flores, hija de Antonio David y Rocío Carrasco. Y desde entonces, intentar retomar su vida, tanto sentimental como profesional. Estos días ha recibido la visita de sus amigas, que han intentado sacarla de casa para animarla. Sin embargo, la reportera ha sufrido un duro revés y es que se ha encontrado con una fea herida en la pierna que, lejos de mejorar, "va a peor". Así lo expone en su perfil de Instagram, con una publicación donde muestra la herida. Por la imagen, la herida parece más un golpe o que se haya enganchado con algo, aunque la reportera no recuerda cómo se la ha hecho.

Riesco encontró un salvavidas en sus amigas, que le han ayudado en su peor momento. Pero ahora parece que la traición ha vuelto a golpear a su puerta, tal y como ha confesado en sus stories. "He perdido mi trabajo, mi pareja y la persona que se presentó en mi casa y en la que me apoyé los últimos meses. De la misma manera estuve en sus horribles semanas apoyándola y abriéndole las puertas de mi hogar. Ahora está intentando venderme tanto ella como su madre. Pero, ¿sabéis qué? Que sigo adelante, sigo luchando y no voy a dejar que me quite nadie las ganas de vivir y las ganas de recuperar aquello que he perdido. Por supuesto sigo creyendo en el amor y en la amistad". "Cuando ya te decepcionan tantas y tantas personas con las que has sido buena y les ha dado todo cuánto tenías, te quedas sin lágrimas. No porque no te duela que te traten así, sino porque parece que todas las malas personas se acercan a mí para herirme justo cuando intento desplegar mis alas. Alas que intentan romperme cada vez que me ven volar. Pero ¿sabéis qué? Se retratan por sí mismas y si supierais lo que ocurrió, esa persona estaría manchada para siempre. Porque a nadie le gustan las malas personas. A nadie le gustan las personas que se aprovechan de otras y a nadie le gusta tener cerca a quien traiciona. Si no hablo es por no darle mala publicidad porque yo a diferencia que ella, respeto lo que un día pensé que era amistad. Por supuesto, las amenazas de las ex amistades hace tiempo que dejaron de darme miedo. Lo único que me da miedo es dejar de ser como soy por gente como esta". "Y por supuesto cada uno hace negocio con quien quiera. Pero desde luego si por algo me caracterizo yo, es por mi lealtad. Jamás tendría un vínculo personal o profesional con alguien que ha herido a una amiga mía. Y mucho menos nunca contaría intimidades que surgieron de un entorno que yo pensé, seguro. Pero en esta amistad, la amistad solo fue unilateral y como bien me habéis dicho muchos y muchas de vosotr@s, es algo que ella ha dejado patente. Pd. Espero que sea cierto que mi vida le dé igual. A mí en cambio la suya me ha preocupado mucho y así se lo hemos hecho saber", ha escrito.

En cuanto a lo laboral, la reportera sigue volcada en su vida de influencer, donde trabaja duramente para llegar a más seguidores. Pero también quiere volver a los medios y parece que lo ha conseguido, tal y como ha mostrado en sus últimos stories de Intsgaram, donde ha colgado una imagen participandodo en una tertuliana radiofónica en la cadena SER.