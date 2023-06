Rosa Benito decidió hace unos meses contar "la verdad", su verdad, que parece no haber gustado mucho a sus seguidores.

La mujer de Amador Mohedano no lo está pasando muy bien últimamente. Las redes se están echando encima suya por culpa de la hemeroteca. Y es que la gente la acusa de cambiar sus versiones respecto al tema de Rocío Carrasco.

Y es que la tertuliana siempre se ha posicionado a favor de Rocío carrasco, hasta que en su documental, la hija de Rocío Jurado echó pestes sobre la asistente. Carrasco sigue hablando de algunas experiencias que ha tenido con diferentes miembros del entorno de su madre. En la última entrega de 'En el nombre de Rocío', la hija de la cantante quiso sincerarse sobre algunos de los 'feos' que Rosa Benito y otros familiares tuvieron con Rocío Jurado y de lo que ella pensaba al respecto.

La hija de 'la más grande' ha reconocido en la docuserie de Mediaset que, en ciertos momentos, algunas de las personas que rodeaban a la artista no se comportaron de forma correcta. Además, reconoció que su madre fue consciente de ello y que le dolió sobre todo cuando se puso mala: "Sufrió algún desplante que otro y se sintió sola en muchas ocasiones".

Carrasco quiso centrarse en cómo empezaron a buscar su hueco en televisión varios miembros del clan: "Contemplaba con mucha tristeza que tan rápido cada uno se iba ubicando y cogiendo sitio cuando todavía ni ella sabía lo que iba a pasar". Tras visualizar las imágenes de los inicios televisivos de Rosario Mohedano y Rosa Benito, Rocío fue muy clara: "Hay una etapa en la que Rosa Benito, por ese afán de colocarse en ese mundo, no estuvo a la altura con ella".

Oh Mila, allá donde estes, caminaste para que Alba pudiera correr pic.twitter.com/c9xzeUTDpI — BRIOCHE #CalmaBellerin (@BrioEnfurecida) 30 de junio de 2023

Y todo este tema, junto a la que ha liado Alba Carrillo hoy, ha hecho que las redes rescaten un vídeo en el que la difunta Mila Ximénez cargaba contra la cuñada de Rocío Jurado de una manera que casi terminan en los juzgados: "Te podría decir que no tienes vergüenza porque no tienes ninguna. ten un poquito de elegancia y edja de desenterra a tu cuñada, por qué no hablas de los vivios, ella no se puede defender. He tenido una relación estupenda con ella de la uq ejno he presumido, a difrerencia de ti. Le tenías una profunda envidia. Lo que tienes que hacer es respetar su memoria, pero los Mohedano no sois nada ni nadie si no habláis de ella. Te voy a dar temas de los que tratar. Cuenta la relación de tu cuñada on Ortega cano, qué le pidió Rociiio Carrasco a su madre con respecto a sus hijos. Cuenta cómo te referías a Ortaga Cano. Cuenta que decías que tomaba Amadr, cuenta qué me contabas de Kisko. Cuenta cuánto te costó los dientes de Amador Mohedano. Fíjate si tienes cosas de las que hablar, pero de los vivos, no de ols muertos", aseguró.