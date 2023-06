La cancelación de Sálvame cayó como un tsunami entre los espectadores de Telecinco. El programa que llevaba catorce años en antena se despedía para dejar paso a nuevos programas como Así es la vida, que se emitirá durante todo el verano, y TardeAR, la nueva aventura de Ana Rosa Quintana. Pero no han sido las únicas cancelaciones de la cadena, que estrenará en septiembre una programación casi totalmente renovada.

Sálvame es un programa de televisión español que se emite en Telecinco. Comenzó su transmisión en 2006 y desde entonces se ha convertido en uno de los programas de entretenimiento más populares y controvertidos de la televisión española. El programa se centra en el chisme y la actualidad del corazón, y su formato ha sido imitado por otros programas en todo el mundo. El éxito de Sálvame se debe en parte a su formato único, que combina un enfoque en la actualidad del corazón con un estilo de debate apasionado y a veces controvertido. Los presentadores y colaboradores del programa son conocidos por su estilo directo y su habilidad para generar discusiones polémicas. Además, el programa también incluye secciones en vivo desde la calle y entrevistas con famosos y expertos en diversos temas.

Eso si, Sálvame continuará en Netflix. Aún no se sabe bajo qué nombre lo hará, pero lo cierto es que los tertulianos han recalado en las oficinas de la compañía pocos días después de su marcha de Mediaset. Pero no todas sus estrellas saltarán a la plataforma en streaming. Según ha anunciado el medio especializado en televisión Algo pasa, Alberto Díaz, el que fuera director del espacio presentado por Jorge Javier o Terelu Campos, llega como "director de Corazón" a Espejo Público, el porgrama presentado por Susanna Griso.

Pillan a Susana Griso rajando de una compañera en directo

Terrible pillada a Susana Griso en directo. La presentadora de "Espejo público" se ha hecho viral después de que se emitiese por error una "rajada" suya de una reportera del programa. "Vaya falta de respeto", critican numerosos usuarios a través de las redes sociales.

Todo sucedió durante la emisión de "Espejo público". En un momento dado, el programa conectó con una reportera en León para contar la historia un joven que se quedó encerrado en una cafetería antes de un examen.

Tras dar paso a su compañera, y cuando ya el plató estaba fuera de plano, se pudo escuchar claramente cómo Susana Griso decía a alguien de su equipo: "A mí perdonadme, o sea, esta chica, que no sé ni cómo se llama, no me interesa verla".

La reportera, que también escuchó la rajada, se quedó callada y miró con cara de circunstancias a la cámara, momento en el que Susana Griso se percató de que se le estaba escuchando y se quedó callada.

El clip del momento ha corrido como la pólvora en redes sociales, donde también ha habido un auténtico aluvión de críticas a Susana Griso. "Menuda falta de respeto y vaya falta de profesionalidad", "pobrecilla", "me quedo muerta", "pocas cosas retratan mejor a una persona que la forma en la que tratan a su equipo", han lamentado numerosos usuarios a través de Twitter.